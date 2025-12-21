Nhìn từ SEA Games 33: Điền kinh Việt Nam chỉ hoàn thành chỉ tiêu huy chương

Đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu SEA Games 33-2025 với kết quả 12 HCV và nhìn lại kết quả này, người hâm mộ cùng giới chuyên môn cũng có những nhìn nhận từ thực tiễn thi đấu.

Đội tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam đã có thông số tốt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới các nhiệm vụ quốc tế vào năm 2026. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình thi đấu và giành 34 huy chương (12 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ) tại SEA Games 33-2025, người làm chuyên môn đã thấy những tín hiệu tích cực dù xen lẫn trong đó có cả sự tiếc nuối.

Tại SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam đã tham dự 38 nội dung trong tổng số 47 nội dung, gồm lực lượng 50 tuyển thủ. Trước khi góp mặt, chỉ tiêu được đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành từ 12 tới 14 HCV. Trả lời báo chí trên sân đấu tại Thái Lan, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên từng cho rằng nhìn ở góc độ chuyên môn thì mình mới chỉ hài lòng về việc VĐV đã hoàn thành đủ chỉ tiêu thành tích. Còn thực tế thi đấu, điền kinh Việt Nam vẫn có những điều đáng tiếc do không thể giành kết quả huy chương như dự báo. Có thể đưa ra một số trường hợp như Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Nguyễn Thị Thu Hà (800m nữ), Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), tiếp sức 4x400m nam, Hoàng Thanh Giang (7 môn phối hợp nữ), Lương Đức Phước (1.500m)…

Theo đánh giá ở góc độ chuyên môn, chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy cho rằng cơ hội của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có thể vượt hơn 12 tấm HCV. Tiếc rằng, đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ dừng lại ở con số 12 ngôi vô địch. Bởi lẽ, chúng ta chuẩn bị và hiểu rõ được năng lực VĐV tại từng nội dung. Từ đó, khi thi đấu cụ thể, tuyển thủ vẫn đủ cơ hội giành kết quả cao nhất.

“Trong các thành tích lần này của điền kinh Việt Nam, tôi chú ý vào 2 kết quả có giá trị thông số là HCB cự ly 200m nữ của Lê Thị Cẩm Tú. VĐV đạt kết quả 23”14, chỉ thấp hơn 9% giây so với người về nhì là Veronica Shanti Pereira của Singapore. Không nói về chỉ số đã phá kỷ lục quốc gia, tôi muốn nói ở đây chính là Cẩm Tú rất triển vọng có thể là người tạo nên đột phá cho cự ly ngắn nữ của Việt Nam ở thời gian tới. Hiện tại, Cẩm Tú mới chỉ 20 tuổi. Kết quả thứ 2 là HCB tiếp sức nữ 4x100m. Chúng ta cũng có sự đồng đều lực lượng. Chúng ta chỉ chênh lệch % giây trước đội về nhất là Thái Lan”, ông Dương Đức Thủy trao đổi.

Kim Anh là gương mặt triển vọng ở nội dung nhảy cao nữ của điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam đã có những sự kỳ vọng và là điểm sáng chờ đợi đạt thành tích tốt trong tương lai từ kết quả tại SEA Games 33-2025. Ở đó, giới chuyên môn thấy tiềm năng của gương mặt trẻ Tạ Ngọc Tưởng (400m nam), Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ), đội tiếp sức 4x400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ).

Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất trước SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam luôn đạt thành tích về HCV ở 2 con số. Tại SEA Games 30-2019, chúng ta có 16 HCV. Ở SEA Games 31-2021, chúng ta có 19 HCV còn ở SEA Games 32-2023, VĐV đã đạt 12 HCV.

Theo tính toán, các chỉ số thành tích môn điền kinh tại SEA Games đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia mà không chỉ riêng giữa Việt Nam với Thái Lan. Các tuyển thủ của Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore giữ được thế mạnh của mình. “Chúng tôi thấy được sự thay đổi đáng kể về thành tích của nhiều VĐV Indonesia tại SEA Games 33, chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị hiệu quả các nội dung ở giai đoạn tiếp theo”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ.

Tới đây, điền kinh Việt Nam sẽ bắt tay vào thực hiện Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đã được phê duyệt. Năm 2026 chính là sự khởi đầu của các kế hoạch. Vì thế, kết quả chuyên môn của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là cơ sở để nhà quản lý đánh giá đâu là nội dung trọng điểm cần đầu tư chuyên biệt.

MINH CHIẾN