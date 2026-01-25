VĐV điền kinh người khuyết tật Nguyễn Thị Hải: 20 năm bền bỉ phấn đấu

Nguyễn Thị Hải (áo xanh) đã có 2 HCV tại ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan. Ảnh: THÁI DƯƠNG

“Tôi đã thi đấu qua các kỳ ASEAN Para Games trong 20 năm qua. Mỗi kỳ thi đấu, mình đều có cảm xúc riêng và năm nay, chiến thắng mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa. Dường như, 20 năm qua, mình nhìn lại thấy chặng đường thi đấu có những kết quả rất khích lệ”, VĐV điền kinh người khuyết tật Nguyễn Thị Hải đã bày tỏ sau khi nhận tấm HCV tại Thái Lan năm nay.

Người làm chuyên môn điền kinh thể thao người khuyết tật vẫn nhớ Nguyễn Thị Hải bắt đầu góp mặt sân chơi ASEAN Para Games lần đầu là kỳ thi đấu năm 2005 tại Philippines. Lúc đó, ít ai nghĩ cô gái trẻ Nguyễn Thị Hải (20 tuổi) có thể đạt được kết quả đáng nhớ là giành 3 HCV trong 3 nội dung góp mặt. Với nghị lực của mình, nữ tuyển thủ người quê gốc Nghệ An này đã thành công. Khi nhắc về kỷ niệm trên đấu trường ASEAN Para Games tại Philippines lúc đó, Nguyễn Thị Hải luôn chia sẻ rất nhiều và cô hiểu thể thao mang lại cho mình nhiều điều, trong đó có sự mạnh mẽ của nghị lực để chiến thắng mọi thách thức.

Tròn 20 năm tham dự các kỳ ASEAN Para Games của Đông Nam Á, người trong nghề đã quen thuộc hình ảnh Nguyễn Thị Hải luôn bình tĩnh thi đấu 3 nội dung sở trường gồm ném lao, đẩy tạ và ném đĩa. Từng chứng kiến buổi tập luyện chuyên môn của Nguyễn Thị Hải, người viết hỏi cô rằng việc tập 3 nội dung có trở ngại gì không. Nguyễn Thị Hải bày tỏ: “Mỗi môn có một kỹ thuật khác nhau. Đúng là tập 3 nội dung là không dễ khi khởi đầu nhưng tôi được HLV hướng dẫn làm quen từng bước qua đó mình đã không gặp trở lại khi thuần thục động tác kỹ thuật ném đĩa, đẩy tạ và ném lao”.

Tại ASEAN Para Games 13 ở Thái Lan, Nguyễn Thị Hải đã giành cú đúp HCV khi chinh phục ném đĩa nữ hạng thương tật F57 với kết quả 25m74 và chiến thắng đẩy tạ nữ hạng thương tật F57 với thành tích 8m28.

Nguyễn Thị Hải sinh năm 1985. Cô từng bày tỏ rằng cơn sốt bại liệt mà mình không may mắn gặp phải khi còn nhỏ ở quê nhà đã khiến đôi chân chịu hậu quả bị teo lại. Do thế, nữ tuyển thủ không thể đi lại như bình thường. Dẫu vậy, ý chí và nghị lực không bao giờ bỏ cuộc bất kỳ hoàn cảnh nào là điều mà Nguyễn Thị Hải đặt ra khi trưởng thành. Năm 2004 là thời điểm bước ngoặt cuộc đời Nguyễn Thị Hải khi cô có cơ duyên gặp HLV Đặng Văn Phúc của thể thao người khuyết tật TPHCM. Chính ông Phúc đã thấy ở cô gái này một nghị lực rất lớn, đồng thời có thể phát triển trong môn điền kinh. Và, Nguyễn Thị Hải được lựa chọn để tập luyện, trở thành VĐV thể thao điền kinh người khuyết tật của thể thao TPHCM.

Trên đấu trường Paralympic của thế giới, Nguyễn Thị Hải đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đại diện cho điền kinh người khuyết tật Việt Nam giành suất chính thức tranh tài các kỳ tổ chức năm 2012 tại London (Anh), năm 2021 tại Tokyo (Nhật Bản).

Nguyễn Thị Hải được Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng khi giành HCV. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Điền kinh thể thao người khuyết tật mang tới Nguyễn Thị Hải nhiều thành tích huy chương giá trị từ thi đấu. Cũng ở môn thể thao này, cô tìm được ý chung nhân là người bạn đời Cao Ngọc Hùng.

Hai người họ đều là VĐV đội tuyển điền kinh thể thao người khuyết tật Việt Nam. Tại sân đấu của ASEAN Para Games 13 năm nay, khi Nguyễn Thị Hải giành được HCV trong các nội dung ném đĩa và đẩy tạ thì ông xã Cao Ngọc Hùng cũng có những tấm HCĐ ở ném đĩa nam, ném lao nam (hạng thương tật F57). Hai người gần như song hành trong mọi giải đấu quốc tế mà thể thao người khuyết tật Việt Nam có mặt. Nguyễn Thị Hải từng bày tỏ: “Chúng tôi hiểu nhau và luôn bên nhau cùng nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho chuyên môn. Chính vì thế, các thành tích thi đấu là thành quả mà tôi cùng anh Hùng thể hiện được từ sự chuẩn bị chuyên môn của mình”.

Hiện tại, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn đứng hạng 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 13 với 25 HCV, 41 HCB, 40 HCĐ.

MINH CHIẾN