Những “bóng hồng” tài năng của thể thao Việt Nam

Khi bước ra sàn đấu, các nữ vận động viên (VĐV) Việt Nam luôn kiên cường, mạnh mẽ và khao khát chinh phục những đỉnh cao thể thao, viết nên những câu chuyện đẹp về bản lĩnh và niềm tự hào.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng trên đấu trường cầu lông thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những gương mặt tiêu biểu có thể nhắc đến là tuyển thủ bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy. Với 6 lần xuất ngoại thi đấu ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cô gái ấy không chỉ trưởng thành từng ngày mà còn góp phần làm rạng danh bóng chuyền Việt Nam ở châu lục.

Mới đây, khi trở lại Nhật Bản trong màu áo Câu lạc bộ Gunma Green Wings, Thanh Thúy nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình, trở thành một trong 2 tay ghi điểm hàng đầu của đội tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa giải 2025-2026. Cô không chỉ chơi hay ở vị trí sở trường chủ công, mà còn đảm nhiệm tốt vai trò đối chuyền khi chiến thuật yêu cầu. Đỉnh cao trong mùa giải là khi cô được góp mặt tham dự SV.League Women’s All-Star Games, trận đấu quy tụ 28 ngôi sao xuất sắc nhất làng bóng chuyền nữ Nhật Bản. Cô đã giành danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất trận), một phần thưởng xứng đáng cho tài năng, phong độ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Mới đây, thể thao Việt Nam còn đón nhận tin vui đến từ môn taekwondo. Sau thời gian vắng bóng, “hoa khôi làng võ” Châu Tuyết Vân trở lại đầy ngoạn mục với tấm HCV tại giải Mỹ mở rộng 2026 diễn ra ở Las Vegas (vào rạng sáng 6-3, giờ Việt Nam). Dù chỉ được xếp hạt giống số 10 tại giải và phải vượt qua 18 đối thủ mạnh, nữ võ sĩ 36 tuổi (độ tuổi nhiều VĐV đã dừng lại) vẫn thi đấu bản lĩnh để bước lên ngôi vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đơn nữ U40.

Ngoài ra, cô còn mang về HCĐ nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi. Gần 3 thập niên gắn bó với taekwondo, từ cô bé 7 tuổi “mê” bộ võ phục đến người mang về 10 HCV thế giới, 6 HCV SEA Games liên tiếp và hàng loạt giải thưởng quốc tế khác, Tuyết Vân chưa từng ngừng cố gắng.

“Đạt được thứ hạng cao đã khó, nhưng giữ được nó càng khó hơn, bắt buộc tôi phải giữ vững tinh thần, cố gắng nhiều hơn trong tập luyện”, cô chia sẻ. Để rồi, mỗi bước tiến của Tuyết Vân không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là nguồn động lực cho thế hệ trẻ yêu võ thuật.

Cũng trên hành trình vượt lên chính mình, tay vợt Nguyễn Thùy Linh, niềm tự hào hiện nay của cầu lông Việt Nam, vẫn miệt mài chinh phục từng nấc thang sự nghiệp. Ở cô, giới mộ điệu luôn thấy hình ảnh của sự kiên trì nỗ lực, thể hiện khi Thùy Linh vươn đến hạng 17 thế giới, cũng là thứ hạng cao nhất một tay vợt nữ Việt Nam từng đạt được.

Phía sau ánh hào quang thành tích là hành trình thi đấu quốc tế gần 20 giải mỗi năm, phần lớn trong điều kiện “đơn thương độc mã”. Có thời điểm Thùy Linh bị trễ chuyến bay, thất lạc hành lý trong thời tiết lạnh giá châu Âu, nhưng vẫn tự mình chuẩn bị, điều chỉnh chuyên môn khi thi đấu. Giới mộ điệu không khỏi chạnh lòng khi thấy cô ra sân thi đấu mà không có huấn luyện viên hay chuyên gia bên cạnh tiếp sức, cũng chẳng có ai “mách nước” trong suốt các trận đấu.

Mới đây, tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam đã có mặt tại Utilita Arena Birmingham (Anh) luyện tập, sẵn sàng chinh phục giải cầu lông All England Open Championships 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 8-3. Thế nhưng hành trình đến giải cũng gặp nhiều trở ngại khi chuyến bay quá cảnh tại Qatar bị hủy do tình hình chiến sự. Cô phải đi đường vòng qua Mumbai (Ấn Độ) và Paris (Pháp) trước khi đến Anh sau gần 20 giờ di chuyển.

Dù vậy, Thùy Linh vẫn nhanh chóng bắt nhịp, sẵn sàng thi đấu tại giải World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới, nơi chỉ những tay vợt có thứ hạng cao mới được góp mặt.

Từ bóng chuyền, taekwondo đến cầu lông, mỗi VĐV là một câu chuyện khác nhau nhưng đều đang góp phần định hình hình ảnh mới cho thể thao Việt Nam: chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn và đủ bản lĩnh vươn tới đấu trường quốc tế. Họ làm rạng danh thể thao nước nhà bằng chính nỗ lực không mệt mỏi, đồng thời truyền cảm hứng về vẻ đẹp, nghị lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

NGUYỄN ANH