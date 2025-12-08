Võ sĩ karate Lê Minh Thuận: Tôi sẵn sàng tranh tài SEA Games 33

Nam tuyển thủ của đội tuyển karate Việt Nam Lê Minh Thuận sẽ là người vinh dự được cầm cờ tại Lễ khai mạc SEA Games 33-2025.

Đội trưởng Lê Minh Thuận (găng xanh) và các đồng đội tự tin góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển karate Việt Nam chính thức sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào sáng ngày 8-12. “Toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất và chúng tôi rất tin tưởng vào tinh thần quyết chiến của từng võ sĩ”, HLV trưởng Dương Hoàng Long của đội tuyển bày tỏ.

Lê Minh Thuận là gương mặt được chú ý nhất của đội tuyển karate Việt Nam lần này. Bởi lẽ, chàng trai người thành phố Huế này đã vinh dự nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. “Tôi đã bất ngờ khi nhận được nhiệm vụ này. Với trách nhiệm của 1 tuyển thủ quốc gia, tôi sẵn sàng tranh tài SEA Games 33-2025 và sẽ làm tốt vai trò người cầm cờ”, Lê Minh Thuận bày tỏ.

Có hơn 15 năm tập luyện, thi đấu karate chuyên nghiệp, võ sĩ Lê Minh Thuận là gương mặt không xa lạ ở làng karate Việt Nam. Trưởng thành từ công tác đào tạo, huấn luyện của thể thao thành phố Huế, Lê Minh Thuận đã trải qua các cấp độ chuyên môn khi là thành viên đội tuyển karate trẻ Việt Nam rồi đội tuyển karate Việt Nam.

8 năm trước, chàng trai trẻ Lê Minh Thuận lần đầu tham dự SEA Games và giành được tấm HCV nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nam tại SEA Games 29-2017 ở Malaysia. Minh Thuận chia sẻ rằng: “Đấy vẫn là tấm HCV có giá trị và đáng nhớ với tôi bởi kỳ SEA Games ở Malaysia mang lại nhiều kỷ niệm. Nhưng lần này, tôi vẫn có sự tự tin cao hơn vì mình được nhận nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam và có những trọng trách tại đội tuyển karate quốc gia”.

Lúc này, Lê Minh Thuận là 1 trong những võ sĩ có kinh nghiệm và giữ được sự điềm tĩnh ở đội tuyển karate Việt Nam. Vì thế, Ban huấn luyện và các đồng đội tín nhiệm giao vai trò đội trưởng đội tuyển karate Việt Nam đối với Lê Minh Thuận.

Bước vào tuổi 30 (sinh năm 1995), Lê Minh Thuận sẽ tiếp tục hành trình chinh phục SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tại giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức trên sân nhà ở thành phố Huế, Lê Minh Thuận đã lên ngôi vô địch. Chính tấm HCV này là cơ sở chuyên môn để Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam trao suất chính thức cho chàng trai có thể hình cao tới 1m90 này. “Minh Thuận thi đấu sở trường tại hạng cân trên 84kg nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị các phương án chuyên môn để võ sĩ đủ cơ hội phát huy hết khả năng của mình tại SEA Games 33-2025”, ông Dương Hoàng Long trao đổi thêm.

Võ sĩ karate Việt Nam chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 19 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025. Ở vai trò người đội trưởng, chắc chắn Lê Minh Thuận sẽ là tấm gương cùng các đồng đội nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong kỳ SEA Games 33-2025.

Thật hữu duyên, 2 tuyển thủ được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam (Lê Minh Thuận – karate, Lê Thanh Thúy – bóng chuyền) đều từng tham dự những kỳ SEA Games trước và cùng giành huy chương. Bây giờ, họ lại có cơ hội trở lại Thái Lan tranh tài.

Thành viên đội tuyển karate Việt Nam sang Thái Lan ngày 8-12. Trước giờ lên đường, bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) tiếp tục kêu gọi được sự động viên đồng hành của nguồn lực xã hội hóa, qua đó nâng mức thưởng “nóng” dành cho các võ sĩ tại SEA Games 33-2025 lần lượt là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 7 triệu đồng tương ứng với mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ.

MINH CHIẾN