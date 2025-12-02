SEA Games 33

Phụ công Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận sẽ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam

SGGPO

2 gương mặt sáng giá của thể thao nước nhà sẽ dự kiến được trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025.

Võ sĩ karate Lê Minh Thuận (cầm cờ) sẽ được trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Võ sĩ karate Lê Minh Thuận (cầm cờ) sẽ được trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Đoàn thể thao Việt Nam xem xét kỹ lưỡng để trao nhiệm vụ cầm cờ tại SEA Games 33-2025 đối với 2 tuyển thủ Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate).

Hiện tại, Lê Thanh Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn Lê Minh Thuận là đội trưởng đội tuyển karate Việt Nam. Đây là 2 tuyển thủ có đạo đức, tác phong sinh hoạt, thi đấu chuyên môn tốt.

Trong sự nghiệp, Lê Thanh Thúy đã góp mặt các kỳ SEA Games từ năm 2015 tới nay. Cô đã giành HCB cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games năm 2015 và 2017. Ngoài ra, Thanh Thúy vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup 2025, á quân chặng 1 SEA V.League 2025, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 và tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Với Lê Minh Thuận, sự nghiệp chuyên môn karate của võ sĩ này có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuyển thủ đã giành HCV tại SEA Games 29-2017. Ban huấn luyện đánh giá, Lê Minh Thuận là võ sĩ có trình độ cao và là đàn anh gương mẫu tại đội tuyển karate Việt Nam, làm tấm gương cho các tuyển thủ trẻ noi theo.

Phụ công Lê Thanh Thuý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên, phụ công Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 được thành lập với 1.165 thành viên.

Hai năm trước, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (bơi) đã vinh dự được chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Trước đó 1 năm, Nguyễn Huy Hoàng cũng là tuyển thủ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình năm 2022.

Hiện tại, Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận đang ở Việt Nam tập luyện cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Mỗi tuyển thủ có mục tiêu thành tích hướng tới giành huy chương tại Thái Lan năm nay.

Dự kiến ngày 7-12, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các Phó đoàn và cán bộ, bộ phận y tế cùng một số đội tuyển thể thao quốc gia sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. SEA Games 33-2025 sẽ khai mạc ngày 9-12 tại Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN

