Chào Bangkok, chào SEA Games 33

“Sawadee” trong tiếng Thái dịch sang tiếng Việt là “Xin chào”, câu nói thân thuộc mà người dân xứ chùa Vàng dành để chào đón bạn bè quốc tế. Ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nhóm phóng viên Việt Nam sang tác nghiệp SEA Games 33 đã được nghe lại câu chào ấy vang lên từ những nhân viên hải quan, đội ngũ tình nguyện viên của Ban tổ chức, kèm theo nụ cười cùng cái chắp tay đặc trưng của văn hoá Phật giáo.

Nhóm phóng viên báo SGGP tác nghiệp tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sự niềm nở và hiếu khách là điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng dễ dàng cảm nhận từ người Thái. Còn Suvarnabhumi vẫn giữ nguyên sự tấp nập vốn có của một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới. Nhưng giữa nhịp chuyển động hối hả ấy, cách Thái Lan tiếp đón các đoàn tham dự lại tạo cảm giác vô cùng thân thiện và dễ chịu.

Ngay từ khu vực sảnh đến, hình ảnh áp phích SEA Games 33 xuất hiện rực rỡ trên các bảng điện tử và khu trưng bày, làm chúng tôi thêm náo nức của một kỳ đại hội thể thao khu vực đang đến rất gần. Với kinh nghiệm dày dạn từng đăng cai ASIAD và 3 kỳ SEA Games trước đó, nước chủ nhà cho thấy sự chuyên nghiệp trong từng khâu chuẩn bị. Nhờ vậy, nhóm phóng viên Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ đi cùng chuyến bay được hỗ trợ làm thủ tục ở làn riêng, gần như không tốn nhiều thời gian chờ đợi.

Đội tuyển nữ Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất khi nhập cảnh tại Bangkok. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Với Bangkok, thành phố được xem là điểm đến quen thuộc của các sự kiện thể thao quốc tế, nhiều thành viên trong đoàn phóng viên có cảm giác như đang di chuyển giữa TPHCM và Hà Nội. Riêng trong nhóm của báo SGGP, có người chỉ trong 2 năm đã 3 lần đến Bangkok để tác nghiệp các giải đấu. Gần nhất là hành trình cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 hồi đầu năm nay. Gần như mọi ngóc ngách ở tổ hợp thể thao nổi tiếng Huamark, với công trình nổi bật là sân vận động Rajamangala, hay sân vận động quốc gia cũ nằm tại quận Pathum Wan và trung tâm thể thao của trường Đại học Thammasat nữa, đều được chúng tôi nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Nhưng điều thú vị trong kỳ SEA Games này là Thái Lan không chỉ tổ chức tại trung tâm Bangkok mà còn mở rộng địa điểm thi đấu ra các vùng ven như Chonburi, và nếu không chịu ảnh hưởng thời tiết thì có thể cả tỉnh Songkhla. Chính sự phân bổ này mang đến cho các phóng viên cơ hội khám phá nhiều vùng đất mới, cảm nhận thêm những nét văn hoá đặc trưng ngoài các đô thị lớn.

Công tác chuẩn bị trên sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lại thêm một kỳ SEA Games nữa, những “chân đi” của báo SGGP lại khoác ba lô lên đường, mang theo niềm háo hức quen thuộc của những người đi săn lùng tin tức, như đang đồng hành trong cuộc đua giành tấm “vàng mười” cùng các vận động viên nước nhà. Chúng tôi vẫn tiếp tục dõi theo và cổ vũ từng bước chân của các đội tuyển. Qua đó, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của từng tuyển thủ, từ những giờ tập luyện thầm lặng cho đến khoảnh khắc họ toả sáng trên đấu trường.

Không chỉ có những câu chuyện của đoàn thể thao Việt Nam, hành trình lần này còn mở ra nhiều lát cắt thú vị về nước chủ nhà Thái Lan, cả những góc khuất tại sự kiện lẫn những mối duyên thể thao với bạn bè trong khu vực.

Và như mọi kỳ SEA Games trước, mỗi ngày tác nghiệp là một ngày sống trọn trong bầu không khí hối hả, náo nhiệt và đầy cảm hứng. Sẽ có những đêm trắng để kịp mang đến cho độc giả báo SGGP những câu chuyện mới mẻ, chân thật và tràn đầy nhiệt huyết từ nơi diễn ra đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

HỮU THÀNH