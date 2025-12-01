Quả bóng đồng Dương Thị Vân lỡ hẹn với SEA Games 33

Tiền vệ trụ cột Dương Thị Vân lỡ hẹn SEA Games 33

Đây là điều đáng tiếc cho HLV Mai Đức Chung, bởi Dương Thị Vân nhiều năm qua là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa và góp công lớn trong hành trình thống trị khu vực của bóng đá nữ Việt Nam. Đương kim Quả bóng đồng dính chấn thương trong thời gian dự Giải nữ Đông Nam Á 2025 và không kịp đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33.

Bên cạnh Dương Thị Vân, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nói lời chia tay Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa. Cả 2 được xác định cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm trước khi cạnh tranh suất đá chính ở những giải lớn.

Dù thiếu đi “máy quét” Dương Thị Vân, danh sách sang Thái Lan của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn quy tụ lực lượng dày dạn từng cùng HLV Mai Đức Chung dự World Cup 2023, gồm Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến và đội trưởng Huỳnh Như.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển giao thế hệ tiếp tục được đẩy mạnh, với nhóm cầu thủ sinh từ năm 2000 trở lại đây như Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Thuý Hằng đảm nhiệm vai trò lớn hơn.

Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều giành HCV dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Ông Chung khẳng định đội đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, dù thách thức tại bảng đấu gồm Myanmar, Philippines và Malaysia là không nhỏ. Hai đối thủ Myanmar và Philippines đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ bằng các cầu thủ nhập tịch, tạo nên áp lực lớn cho Huỳnh Như và đồng đội.

“Các đối thủ đều đầu tư mạnh, nhập tịch nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội, gây khó khăn cho chúng tôi vốn thấp bé, sức mạnh hạn chế. Nhưng chúng ta có tinh thần, ý chí, sự nhanh nhẹn và khéo léo”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ông Chung cho biết đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là quãng thời gian tập huấn tại Nhật Bản với các trận giao hữu chất lượng cao, giúp cải thiện chuyên môn và sự tự tin trước khi bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xuất phát lúc 8g40 sáng 2-12, di chuyển tới Bangkok rồi sang Chonburi - nơi diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nữ tại SEA Games năm nay.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 33

HỮU THÀNH