U22 Việt Nam ở chung khách sạn với U22 Thái Lan

Sau chuyến bay kéo dài hơn 2 tiếng từ TPHCM, U22 Việt Nam đã đặt chân đến thủ đô Bangkok (Thái Lan), bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho các cuộc tranh tài tại SEA Games 33.

Tham tán Hoàng Diễm Hạnh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, chào đón U22 Việt Nam có mặt tại Bangkok. ẢNH: HỒ ĐỒNG

Tại cảng hàng không quốc tế Suvarnabhumi, thầy trò HLV Kim Sang-sik được bà Hoàng Diễm Hạnh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, chào đón nồng nhiệt. Đại diện cơ quan ngoại giao đã gửi lời chúc, tặng hoa và động viên tinh thần toàn đội trước khi bước vào hành trình thi đấu quan trọng sắp tới.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, U22 Việt Nam di chuyển về nơi đóng quân. Theo sự sắp xếp của Ban tổ chức SEA Games 33, Khuất Văn Khang cùng đồng đội lưu trú tại khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG. Đây cũng là địa điểm được lựa chọn cho đội chủ nhà U22 Thái Lan và đối thủ cùng bảng B là U22 Lào.

U22 Việt Nam có 2 ngày chuẩn bị tại Bangkok trước khi bước vào trận ra quân SEA Games 33

U22 Việt Nam được bố trí phòng trong khu vực có mức giá 3-4 triệu đồng/đêm, đáp ứng yêu cầu về sự tiện nghi và phục hồi thể lực của các tuyển thủ. Khách sạn chỉ cách sân thi đấu Rajamangala hơn 4 km, tương đương 10 phút di chuyển bằng ôtô. Đây là lợi thế lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đặc biệt sau sự cố thay đổi địa điểm thi đấu từ tỉnh Songkhla lên Bangkok vào phút cuối do thiên tai.

U22 Việt Nam có khoảng 30 phút nghỉ ngơi sau khi nhận phòng, sau đó sẽ ra sân tập tại trường Đại học RBAC.

U22 Việt Nam được bố trí lane riêng để nhập cảnh tại sân bay Suvarnabhumi

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 ngày chuẩn bị trước khi gặp U22 Lào trong trận ra quân bảng B lúc 16 giờ ngày 3-12. U22 Việt Nam cũng là đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam có mặt tại Thái Lan, đồng thời là lực lượng “mở hàng” cho đoàn tại SEA Games 33. Trận đấu còn lại của toàn đội tại vòng bảng với U22 Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11-12.

Tiền vệ Việt kiều Lê Viktor háo hức cho kỳ SEA Games đầu tiên

HỮU THÀNH