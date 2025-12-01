U22 Việt Nam rạng rỡ lên đường tham dự SEA Games 33

Phạm Lý Đức và Nguyễn Thanh Nhàn sẵn sàng cho SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Chuyến bay đưa U22 Việt Nam khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 11g35 ngày 1-12. Trước đó khoảng 3 tiếng, HLV Kim Sang-sik cùng 23 tuyển thủ trẻ đã có mặt để làm thủ tục. Tại sân bay, Khuất Văn Khang cùng đồng đội còn nhận được sự động viên, cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Trong bầu không khí rạo rực đếm ngược đến SEA Games 33, các tuyển thủ U22 Việt Nam thể hiện rõ niềm háo hức. Sự rạng ngời cùng những tiếng cười xuất hiện trên nét mặt từng thành viên. Ai nấy cũng đều mang trong mình quyết tâm cao nhất hướng đến mục tiêu vàng tại SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đeo khẩu trang nhưng vẫn được người hâm mộ vẫn nhận diện. ẢNH: TÂM HÀ

Vượt qua những trở ngại do lịch thi đấu cũng như địa điểm tổ chức bảng B môn bóng đá nam phải liên tục thay đổi do mưa lũ tại Thái Lan, Văn Khang cùng đồng đội vẫn giữ được sự tập trung cao nhất trong công tác chuẩn bị.

Tính đến hết năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua 2 giải giao hữu tại Trung Quốc, 1 chuyến tập huấn ở UAE, bên cạnh việc đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á và giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Những tín hiệu tích cực về mặt thành tích này chính là điểm tựa để toàn đội hy vọng tiếp tục giữ vững phong độ cho SEA Games 33.

Thủ môn Trần Trung Kiên

Một ngày trước khi lên đường sang nước bạn, U22 Việt Nam còn nhận được sự động viên từ VFF cũng như các nhà tài trợ đồng hành, từ đó được tiếp thêm tinh thần và tự tin hướng đến các cuộc tranh tài sắp tới.

Dự kiến chuyến bay chở U22 Việt Nam hạ cánh xuống Cảng hàng không Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) lúc 13g40 cùng ngày. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nghỉ ngơi rồi ra sân tập luyện lúc 17 giờ.

Văn Khang cùng đồng đội có 2 ngày chuẩn bị tại Bangkok trước khi bước vào trận ra quân bảng B gặp U22 Lào vào 16 giờ ngày 3-12 trên sân Rajamangala. U22 Việt Nam sẽ là đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam đặt chân đến Thái Lan, cũng như “mở hàng” cho đoàn tại các cuộc tranh tài SEA Games 33. Trận còn lại của U22 Việt Nam tại vòng bảng gặp U22 Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày 11-12.

HỮU THÀNH