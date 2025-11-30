Vĩ Hào, Thành Trung lỡ hẹn với SEA Games 33

Sáng 30-11, HLV trưởng Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Từ danh sách 28 cầu thủ ở đợt tập trung cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã loại 5 gương mặt vào giờ chót.

U22 Việt Nam chọn xong bộ khung tham dự SEA Games 33.

Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025. Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33. Nếu như việc Vĩ Hào chia tay là được lường trước bởi anh vừa bình phục chấn thương sau 8 tháng điều trị thì trường hợp của Thành Trung là khá đáng tiếc.

Thành Trung lỡ hẹn cùng SEA Games 33

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang-sik đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đội phó của U22 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3-12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11-12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Vào chiều 30-11, đội sẽ rời Bà Rịa để dự lễ ra mắt nhà tài trợ tại khách sạn Đệ Nhất. Ngày 1-12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Bangkok tham dự SEA Games 33.

CAO TƯỜNG