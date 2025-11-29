U22 Indonesia tung lực lượng mạnh nhằm bảo vệ HCV SEA Games

LĐBĐ Indonesia vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33. Danh sách của các nhà đương kim vô địch SEA Games khá hùng hậu khi có đến 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.

Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại bán kết SEA Games 32.

Tại SEA Games 32, U22 Indonesia đã vượt qua U22 Thái Lan trong trận chung kết đầy quyết liệt, điểm nhấn là màn ẩu đả giữa một số cầu thủ hai đội vào cuối trận. Lường trước khả năng bảo vệ ngôi vô địch sẽ rất khó khăn khi Đại hội lần này diễn ra tại Thái Lan mà đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Ngoài ra còn có U22 Việt Nam, các nhà ĐKVĐ U23 Đông Nam Á 2025 khi vượt qua chính Indonesia trong trận chung kết ngay tại Indonesia. LĐBĐ Indonesia đã lên kế hoạch lực lượng được xem là rất hùng hậu. HLV Indra Sjafri tiếp tục được tín nhiệm dẫn dắt U22 Indonesia. Trong thành phần 23 cầu thủ của họ có đến 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan là trung vệ Dion Markx, tiền vệ Ivar Jenner cùng bộ 3 tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zilstra.

U22 Indonesia sang Thái Lan khá sớm khi sang Thái Lan từ ngày 29-11. Thành phần của họ còn có tài năng trẻ Marselino Ferdinan, cầu thủ hiện khoác áo CLB Trencin tại Slovakia. Tại SEA Games 33, U22 Indonesia cùng bảng với các đội U22 Philippines và U22 Myanmar. Bảng đấu được được đánh giá là cân sức so với hai bảng còn lại.

LÊ ANH