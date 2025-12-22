Khởi động AFC Nations League

Tiếp bước thành công từ Nations League được LĐBĐ châu Âu (UEFA) vận hành trong những năm qua, giải đấu cùng tên do LĐBĐ châu Á (AFC) khởi xướng cũng đang được triển khai.

AFC sẽ hình thành thêm một giải đấu để các đội trong khu vực nâng cao quỹ trận quốc tế hàng năm.

Cụ thể, AFC đã xác nhận kế hoạch tổ chức giải đấu dành cho các đội tuyển nam theo mô hình như đang được UEFA vận hành. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John tuyên bố rằng giải đấu không chỉ làm tăng chất lượng thể thao, mà còn thu hút sự quan tâm thương mại và truyền hình mạnh mẽ hơn.

Được tham dự giải này sẽ là cơ hội cho các đội tuyển ở khu vực có thêm quỹ trận quốc tế trong năm vào những dịp FIFA Days. AFC đánh giá việc tận dụng để nâng cao qua các đợt FIFA Days ngày càng gặp khó khăn, do thiếu đối thủ phù hợp, chi phí di chuyển cao và sự phức tạp về hậu cần, khiến giá trị thể thao của nhiều trận đấu quốc tế bị giảm sút. Do đó, AFC Nations League được kỳ vọng tạo ra một hệ thống có kế hoạch, giúp các đội tuyển quốc gia được thi đấu thường xuyên, đúng trình độ và có động lực cạnh tranh rõ ràng.

AFC Nations League cũng đảm bảo mỗi đội tuyển đều có số trận quốc tế ổn định trong FIFA Days. Cùng với đó là việc giảm chi phí, đồng thời tạo ra sản phẩm hấp dẫn hơn cho người hâm mộ, truyền hình và các đối tác thương mại. Đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cùng một số đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á có thêm quỹ trận đấu quốc tế hàng năm, nâng cao chất lượng đội hình.

AFC cho biết, những vấn đề liên quan tới thể thức, lịch thi đấu... được công bố sau khi tham vấn với các bên liên quan. Nhiều khả năng AFC Nations League được áp dụng như UEFA đang làm, với 4 hạng cho các đội tuyển tranh ngôi vô địch xếp hạng lên xuống mỗi mùa.

Nếu vận hành theo mô hình mỗi hạng đấu có 16 đội thì Việt Nam (đang đứng hạng 20 châu Á) sẽ vào nhóm hạng hai. AFC Nations League diễn ra sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội so tài với các đối thủ mạnh ở châu Á, từ đó sẽ liên tục ổn định, nâng cao kinh nghiệm nhằm hướng đến các giải đấu lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

CAO TƯỜNG