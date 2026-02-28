Becamex TPHCM quyết tâm ‘đòi nợ’ trên sân Thống Nhất

Vòng 14 V-League 2025-2026 có nhiều cuộc gặp gỡ giữa những người quen cùng thành phố như Nam Định – Ninh Bình, Viettel – Hà Nội FC, Công an TPHCM Becamex TPHCM. Cuộc so tài trên sân Thống Nhất vào tối 1-3 được xem là lắm áp lực cho đội khách khi hiện tại đang kẹt ở khu vực cuối bảng.

Becamex TPHCM có thành tích khá tốt trên sân khách khi đạt 9 điểm ở giai đoạn 1.

Ở vòng 13 trước kỳ nghỉ Tết, hai đội đều thi đấu không thành công trên sân nhà khi đều trắng tay. Công an TPHCM để thua Thanh Hóa, còn Becamex TPHCM “đãi” PVF trọn 3 điểm trên sân Bình Dương. Trận thua trên đã giữ chân đội bóng đất Thủ ở nhóm cuối với 12 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tình thế trên đang đặt đội khách vào thế phải kiếm điểm trong trận đấu này, thậm chí là 1 chiến thắng để giảm sức ép từ nhóm đội phía sau cũng như kết thúc mạch trận không thành công. Điều thú vị là Becamex TPHCM lại đang có phong độ trên sân khách khá tốt. Trong 12 điểm hiện có, Becamex TPHCM thu đến 9 điểm từ các chuyến làm khách với 2 thắng (HA.GL, Nam Định), 3 hòa (Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh). Thế nên sự thận trọng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng không dư thừa.

Minh Trọng, một trong những tân binh của đội chủ nhà và là cựu cầu thủ Becamex TPHCM.

Tương tự như trận lượt đi, Công an TPHCM đang có thực lực tốt hơn. Sau khi Patrick Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, HLV Lê Huỳnh Đức có sự bổ sung cầu thủ Việt kiều Australia là Ngô Đăng Khoa được đánh giá chất lượng. Bên cạnh đó, sau Quang Hùng, Tiến Linh, đội chủ nhà vừa có thêm 1 cựu cầu thủ từ Becamex Bình Dương là Minh Khoa.

Điều mà ông Huỳnh Đức lo ngại là ở trận này Công an TPHCM không có Markrillos Peter do thẻ phạt và Tiến Linh để ngỏ khả năng ra sân từ chấn thương ở vòng 13. Trong khi ở đội hình Becamex TPHCM, Hồ Tấn Tài đã có sự trở lại ấn tượng, nhất là pha ghi bàn vào lưới PVF ở vòng 13.

Trận Công an TPHCM - Becamex TPHCM diễn ra vào lúc 19g15 ngày 1-3 trên sân Thống Nhất.

Dự đoán: 1-1

CAO TƯỜNG