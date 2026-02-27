Vòng 14 V-League 2025-2026: Tiếp tục chờ bất ngờ từ HA.GL

Ở vòng 13 LP Bank V-League 2025-2026, đội bóng phố Núi gây bất ngờ trước Ninh Bình qua chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách. Kết quả đã cản bước Hoàng Đức và các đồng đội trở lại ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết. Sang vòng 14, HA.GL lại có thử thách khác khi so tài cùng đội đầu bảng CAHN ngay trên sân Hàng Đẫy.

Alan Sebastiao đang thể hiện phong độ ghi bàn mạnh mẽ trên hàng công đội chủ nhà.

Giành trọn 3 điểm ở vòng 13 nhưng HA.GL vẫn chưa thoát hiểm khi nhóm đông đội ở khu vực cuối bảng cùng giành chiến thắng. Vì thế mà nguy cơ tiếp tục bị Đà Nẵng, PVF níu chân vẫn luôn ám ảnh đội bóng của bầu Đức. Chuyến làm khách lần này rõ ràng nhiều khó khăn đang chờ đón HA.GL khi đang bất lợi từ con người đến sân bãi.

Trong khi đó CAHN cố gắng gượng dậy từ khi bị loại khỏi AFC Champions League Two. Họ vừa thắng dễ CLB Thanh Hóa 3-1 trong trận đấu bù của vòng 10 để tạo đà hưng phấn trước cuộc tiếp đón HA.GL. Ngoài sự trở lại của Artur sau khi hết án treo giò bởi thẻ phạt từ đấu trường châu Á, nhiều trụ cột của CAHN đang thể hiện phong độ mạnh mẽ để hy vọng có suất trong đội tuyển Việt Nam ở lần hội quân sắp đến.

HA.GL vừa có chiến thắng bất ngờ trước Ninh Bình ở vòng 13 ngay trên sân khách.

Từ Alan Sebastiao, Quang Hải, Đình Bắc, Artur cho đến Quang Vinh, Văn Hậu đều là những cái tên sẽ khiến cho thủ môn Trung Kiên và hàng phòng ngự HA.GL e ngại. Nhất là Văn Hậu vừa thực hiện siêu phẩm ở trận thắng Thanh Hóa vừa qua bằng bàn thắng từ cự ly gần 50m. Ngược lại trên hàng công đội khách không có tay săn bàn nào đáng chú ý để hy vọng tạo sự đột biến cho dù điểm yếu ở hàng thủ CAHN chính là thủ môn Filip Nguyễn vốn có phong độ khá thất thường.

Đang có khoảng cách 5 điểm với đội theo sau là Ninh Bình, vòng này Ninh Bình lại tiếp đối thủ khá “xương” là Nam Định nên CAHN càng quyết tâm giành 3 điểm trước HA.GL để gia tăng khoảng cách về điểm số.

Dự đoán: 2-0

CAO TƯỜNG