Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Australia

Tối 27-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Australia để bắt đầu hành trình chinh phục VCK giải bóng đá châu Á 2026. Mục tiêu của đội là tiến xa tại giải, đồng thời tranh 1 suất tham dự World Cup nữ 2027.

Thủ môn Kim Thanh, một trong những gương mặt kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo lộ trình di chuyển, đội tuyển nữ Việt Nam bay từ Hà Nội vào TPHCM, sau đó nối chuyến từ TPHCM sang Perth (Australia) trên chuyến bay khởi hành lúc 0h55. Dự kiến, toàn đội sẽ hạ cánh tại Perth vào lúc 8h50 (giờ địa phương).

Trước đó, đội đã hội quân từ ngày 15-1 nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Trong quá trình tập huấn, từ ngày 7-2 đến 14-2, đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với hai trận giao hữu chất lượng trước đội tuyển nữ Trung Quốc, qua đó rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và nâng cao sự gắn kết trong lối chơi.

HLV Mai Đức Chung trao đổi cùng tiền vệ Dương Thị Vân, cựu binh vốn vắng mặt ở SEA Games 33 vì chấn thương

Với hơn một tháng tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực cũng như chiến thuật, toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu quan trọng đầu tiên của năm 2026 với quyết tâm cao nhất.

Việc có mặt sớm tại Australia sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài tại đấu trường châu lục.

Tham dự VCK lần này có 12 đội được chia vào 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng Tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4-3), Đài Loan (TQ, ngày 7-3) và Nhật Bản (10-3). Các trận đấu ở bảng C đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia.

ĐOÀN NHẬT