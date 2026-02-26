Thanh Hóa tiếp tục khủng hoảng lực lượng trước vòng 14 V-League 2025-2026

Đang trong giai đoạn thiếu hụt lực lượng bởi chấn thương, chuyển CLB… nhưng lại không được bổ sung bởi đang dính án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Vòng 13 LP Bank V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này, đội bóng xứ Thanh lại tiếp tục suy yếu khi không có tiền đạo Alishelovich do thẻ phạt.

Alishelovich (Thanh Hóa) bị treo giò ở vòng 14 do thẻ phạt.

Việc suy yếu lực lượng từ những vòng đấu trước đã buộc HLV Mai Xuân Hợp phải đưa thủ môn dự bị Y Êli Niê vào đá tiền đạo trong trận gặp CAHN mới đây trong thời điểm đội bóng xứ Thanh chỉ còn đúng 11 cầu thủ… lành lặn ra sân. Ở cuộc tiếp đón Hải Phòng tại vòng 14 tới đây, Thanh Hóa sẽ vắng thêm ngoại binh Alishelovich. Không có chân sút chủ lực này, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục gặp thử thách trong nỗ lực đua trụ hạng hiện nay.

Trận “derby Nghệ Tĩnh” cũng ở vòng 14, Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của Helerson Nascimento do thẻ phạt, trong khi đội khách SLNA cũng vắng Văn Huy do thẻ đỏ tại vòng đấu trước. Tiếp đón Đà Nẵng trong trận đấu “6 điểm”, đội chủ nhà PVF không có Anh Quân. Trên sân Hàng Đẫy, CAHN tiếp tục hụt ngoại binh vì thẻ phạt, lần này là Mauk sẽ ngồi khán đài trong cuộc tiếp đón HA.GL.

Các cầu thủ còn lại bị treo giò vòng 14 do thẻ phạt: Makrillos Peter (Công an TPHCM); Wesley Nata Wachholz, Văn Tú (Viettel); Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC).

CAO TƯỜNG