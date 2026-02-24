VFF sẽ cấp phép cho các CLB bóng đá nữ dự giải vô địch quốc gia

Trên đường chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ, bắt đầu từ nền móng ở giải VĐQG, trong thời gian tới LĐBĐ Việt Nam sẽ tiến hành cấp phép cho các CLB nữ tham dự giải VĐQG hàng năm.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu tại Hội thảo.

Nhằm thực hiện lộ trình này, phù hợp với định hướng ưu tiên của FIFA và yêu cầu của AFC, chiều 24-2, tại trụ sở VFF đã diễn ra Hội thảo Cấp phép CLB bóng đá nữ năm 2026 do VFF phối hợp với LĐBĐ Thế giới (FIFA) tổ chức.

Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH VFF, ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép VFF, ông Đỗ Văn Nhật – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF, ông Lê Đăng Tùng – Trưởng Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép VFF; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Bộ phận Hành chính cấp phép, cùng thành viên các Ban Cấp phép; Giải quyết khiếu nại cấp phép; Ban Bóng đá nữ; toàn thể Bộ phận hành chính Cấp phép; đại diện các Nhà tài trợ Bóng đá nữ; đại diện 5 địa phương/CLB Bóng đá nữ. Đặc biệt, hội thảo Cấp phép CLB bóng đá nữ có sự tham gia giảng dạy trực tuyến của ông Simon Toselli – Chuyên gia kỹ thuật bóng đá nữ của FIFA.

Ông Simon Toselli – Chuyên gia kỹ thuật bóng đá nữ của FIFA tham gia giảng dạy trực tuyến.

Thay mặt Thường trực VFF phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF cho biết VFF tổ chức Hội thảo triển khai cấp phép CLB bóng đá nữ nhằm thực hiện lộ trình chuyên nghiệp hóa và phát triển bền vững bóng đá nữ Việt Nam, phù hợp với định hướng ưu tiên của FIFA và yêu cầu của AFC. Việc cấp phép không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn giúp nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động và tạo nền tảng ổn định cho các CLB, trong bối cảnh phần lớn CLB nữ vẫn hoạt động theo mô hình bán chuyên, còn nhiều hạn chế.

VFF xác định cấp phép là công cụ hỗ trợ phát triển, triển khai theo lộ trình phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Trọng tâm gồm: xây dựng hệ thống khả thi; nâng cao quản trị và đào tạo trẻ; tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp và sức hấp dẫn của giải VĐQG nữ. Ông Trần Anh Tú khẳng định VFF sẽ đồng hành cùng các CLB và kỳ vọng sự chủ động, đồng thuận của toàn hệ thống để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Simon Toselli – Chuyên gia kỹ thuật bóng đá nữ của FIFA cho biết mục tiêu Hội thảo nhằm hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa các giải đấu bóng đá nữ quốc gia và nâng cao tiêu chuẩn hoạt động của các câu lạc bộ.

“VFF đã xây dựng chiến lược phát triển bóng đá nữ với tầm nhìn rõ ràng, trong đó một nhiệm vụ then chốt là triển khai hệ thống cấp phép câu lạc bộ. Đây là công cụ mang tính phát triển, nhằm hỗ trợ các câu lạc bộ nâng cao chất lượng ở các lĩnh vực chuyên môn, cơ sở vật chất, quản trị, pháp lý và tài chính.

Hệ thống cấp phép không nhằm mục đích xử phạt mà hướng tới đồng hành, hỗ trợ các câu lạc bộ phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá nữ Việt Nam. Sự tham gia của quý câu lạc bộ ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các câu lạc bộ chính là nền tảng của sự phát triển bóng đá”, ông Simon Toselli cho biết.

Hội thảo Cấp phép Câu lạc bộ Bóng đá nữ năm 2026 diễn ra trong chiều 24/2 và sáng 25/2 tại LĐBĐVN, các thành viên tham dự sẽ được giới thiệu tổng quan về hoạt động Cấp phép hiện nay tại Việt Nam, Chiến lược phát triển bóng đá Nữ với các tiêu chí về cơ sở vật chất, tài chính, pháp lý. Ngoài ra, chuyên gia kỹ thuật bóng đá nữ của FIFA sẽ giới thiệu tại Hội thảo Hoạt động cấp phép CLB của FIFA, tại các nước trên thế giới.

CAO TƯỜNG