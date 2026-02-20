Kết thúc kỳ nghỉ Tết, các đội TPHCM trở lại tập luyện với khí thế mới

Ngày 20-2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí rộn ràng đã trở lại trên nhiều sân tập V-League khi các CLB đồng loạt “xông đất” đầu năm.

Đội bóng đá Công an TPHCM trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Tại TPHCM, hai đội bóng Công an TPHCM và Becamex TPHCM hội quân trong tinh thần phấn chấn, quyết tâm tạo cú hích cho giai đoạn lượt về V-League 2025-2026.

Vào buổi sáng, Công an TPHCM trở lại hội quân, chính thức bước vào guồng quay của năm mới Bính Ngọ 2026. Đại diện ban lãnh đạo CLB có mặt chúc Tết, động viên ban huấn luyện và cầu thủ, gửi gắm kỳ vọng về một năm thi đấu thành công. Thay mặt toàn đội, HLV Lê Huỳnh Đức cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, giữ vững tinh thần thi đấu máu lửa, phát huy những điểm tích cực đã làm được ở lượt đi.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận phong bao lì xì lấy may mắn từ lãnh đạo CLB. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Buổi chiều cùng ngày, Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội nâng dần khối lượng vận động, hướng đến trạng thái thể lực tốt nhất. Khép lại lượt đi, Công an TPHCM có 20 điểm, kém tốp 3 hai điểm, vì vậy mục tiêu bám đuổi nhóm huy chương được xác định rõ ràng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có hơn một tuần chuẩn bị cho trận derby thành phố với Becamex TPHCM thuộc vòng 14, diễn ra lúc 19g15 ngày 1-3 trên sân Thống Nhất.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài rạng ngời bên ống kính

Cùng thời điểm, tại phường Thủ Dầu Một, Becamex TPHCM cũng ra sân tập trong bầu không khí hứng khởi. Trưởng đoàn Đặng Trần Chỉnh chúc Tết, động viên và nhắc nhở các cầu thủ duy trì kỷ luật, tập trung cao độ cho chặng đường phía trước. Đại diện đến từ đất Thủ cần nhanh chóng cải thiện thành tích, bởi khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ đang rất sát sao.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chúc Tết trung vệ Đỗ Duy Mạnh

Không riêng hai đại diện của TPHCM, nhiều đội bóng khác cũng chọn mùng 4 Tết để hội quân. Tại Hà Nội, Hà Nội FC tổ chức tập đầu năm với sự hiện diện của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, người trực tiếp chúc Tết và lì xì may mắn cho toàn đội. Ở Nghệ An, SLNA cũng trở lại sân tập với quyết tâm trụ hạng rất lớn.

Giám đốc điều hành Ngô Quang Tùng lì xì các cầu thủ Viettel FC

Ông Quang Việt, lãnh đạo đội bóng Ninh Bình, lì xì và chúc Tết các cầu thủ

Các cầu thủ Nam Định hội quân trở lại từ ngày 19-2

Các CLB như PVF-CAND, Hải Phòng, Ninh Bình, HAGL, Hà Tĩnh… đều khởi động năm mới bằng những buổi tập sớm, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc. Cơ bản, 14 đội tại V-League đều đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

SLNA đón năm mới với khí thế mới

Đội Hải Phòng tập "xông đất" mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026

Theo kế hoạch, V-League trở lại từ ngày 24-2 với 2 trận đấu bù vòng 10 giữa Thanh Hóa - CAHN (18 giờ) và Viettel FC - Nam Định (19g15). Trước đó một ngày, Thanh Hóa, Viettel FC và Nam Định cũng đã trở lại guồng quay tập luyện, còn CAHN không nghỉ Tết vì có lịch thi đấu tại cúp châu Á. Trong khi đó, vòng 14 diễn ra sẽ vào cuối tuần sau.

HỮU THÀNH