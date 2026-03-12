Bóng đá trong nước

Pha lập công của Vạn Sự vào đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Asian Cup nữ 2026

SGGPO

Đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Australia lên đường về nước vào ngày 12-3, khép lại kỳ Asian Cup nữ không thành công khi dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Dù vậy, với cá nhân tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự thì vẫn còn hy vọng giành giải thưởng cá nhân.

Vạn Sự với cú đúp bàn thắng ở trận ra quân gặp đội tuyển Ấn Độ.
Vạn Sự với cú đúp bàn thắng ở trận ra quân gặp đội tuyển Ấn Độ.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải AFC Women’s Asian Cup 2026 để người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử với pha lập công ấn tượng vào lưới đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ.

AFC đã mở cuộc bình chọn cho bàn thắng yêu thích nhất cho người hâm mộ tham gia từ những đề cử là các bàn thắng đẹp tại vòng bảng. Trong số các bàn thắng được đề cử, pha lập công của tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự nhận được nhiều sự chú ý. Ở trận ra quân bảng C, chân sút này đã ghi bàn mở tỷ số bằng cú bấm bóng kỹ thuật trong vòng 16m50, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ để giúp Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ấn Độ.

Vạn-sự-1.jpg
Cầu thủ đang thuộc biên chế đội Hà Nội luôn tạo dấu ấn kể từ khi được trao suất đá chính từ SEA Games 33. Ảnh: VFF

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo sinh năm 2001 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra quân, mà còn giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của vòng bảng giải đấu năm nay.

Việc góp mặt trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng tiếp tục khẳng định dấu ấn chuyên môn của Ngân Thị Vạn Sự tại đấu trường châu lục, đồng thời mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Ngân Thị Vạn Sự Liên đoàn Bóng đá châu Á Bấm bóng Đề cử Đẹp nhất Bóng đá nữ Đội tuyển nữ Việt Nam Bình chọn Vòng bảng Ra quân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn