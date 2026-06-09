Bóng đá trong nước

Trọng tài FIFA người Singapore điều hành trận play-off mùa bóng 2025-2026

SGGPO

Chiều 9-6, Công ty VPF đã công bố trọng tài tham gia điều hành trận play-off giữa PVF và Bắc Ninh vào ngày 12-6 trên sân Hà Tĩnh. Qua đó, trọng tài chính và trọng tài phụ trách phòng VAR cùng là người Singapore.

Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (thứ 3 từ phải sang). Ảnh VPF
Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (thứ 3 từ phải sang). Ảnh VPF

Cụ thể, trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe và trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari được phân công tham gia điều hành trận đấu “tiền tỷ” này. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VAR. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm, thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng.

Ahmad A'Qashah là trọng tài FIFA từ năm 2013 và đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Muhammad Taqi là một trong những trọng tài hàng đầu của Singapore, trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012 và từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U17 World Cup, FIFA U20 World Cup. Đặc biệt, ông cũng góp mặt trong đội ngũ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

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Bắc Ninh liệu có làm nên chuyện trước PVF?

Tính chất đặc biệt của trận play-off khi kết quả của một trận đấu có thể quyết định tương lai của cả một mùa giải. Vì vậy, việc lựa chọn các trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm công tác điều hành chính xác, hạn chế tối đa những tranh cãi phát sinh và tạo điều kiện để các đội bóng cống hiến một trận đấu hấp dẫn, đúng tinh thần thể thao.

Giai đoạn cuối mùa giải 2025-2026, công tác trọng tài cũng gặp một số vấn đề nên việc mời trọng tài nước ngoài bên cạnh sử dụng công nghệ VAR là điều cần thiết. Ở trận play-off mùa giải trước, phần thắng đã thuộc về đại diện V-League là Đà Nẵng sau khi thắng Bình Phước trên sân Thống Nhất.

QUỐC CƯỜNG

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