HLV Tan Cheng Hoe và mối duyên nợ với đội tuyển Việt Nam

Được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền thay cho ông Peter Cklamovski, HLV Tan Cheng Hoe gánh vác kỳ vọng lớn. Ông được kỳ vọng sẽ sớm đưa bóng đá vùng đất Mã Lai trở lại thế cân bằng sau những bê bối từ việc nhập tịch cầu thủ sai quy định.

HLV Tang Cheng Hoe. Ảnh: FAM

Từng nằm trong thành phần Ban huấn luyện tuyển Malaysia thi đấu trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam, chiến lược gia này thừa hiểu thực lực của "Những chiến binh Sao vàng". Bước sang chiến dịch ASEAN Cup, đội hình của tuyển Việt Nam thậm chí còn đáng gờm hơn với sự bổ sung chất lượng từ thủ môn Patrik Lê Giang và tiền vệ Nguyễn Tài Lộc. Chính vì vậy, khi nói về trận bán kết sắp tới, nhà cầm quân kỳ cựu của Malaysia tỏ ra vô cùng thận trọng.

Quá khứ ám ảnh trước bóng đá Việt Nam

Lịch sử đối đầu đang biến Việt Nam thành "cơn ác mộng" đối với cá nhân ông Tan Cheng Hoe. Theo thống kê, vị chiến lược gia này từng có 6 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia chạm trán Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của ông đều bị tập thể dưới quyền HLV Park Hang-seo lúc bấy giờ lấn lướt hoàn toàn.

Đội tuyển Việt Nam trong tư thế sẵn sàng cho cuộc so tài với Malaysia

Khởi đầu là AFF Cup 2018, hai đội gặp nhau đến 3 lần. Ở vòng bảng, Việt Nam thắng thuyết phục 2-0 trên sân Mỹ Đình. Ở trận chung kết lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 tại Bukit Jalil ở trận đấu mà họ lật ngược tình thế ngoạn mục khi bị dẫn trước 0-2. Nhưng sang trận chung kết lượt về, pha lập công của Anh Đức đã đem thắng lợi 1-0 về cho tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 3-2.

Sang vòng loại thứ hai World Cup 2022, đôi bên lại gặp nhau ở bảng G và Việt Nam tiếp tục đào sâu lợi thế đối đầu khi thắng cả hau trận với tỷ số 1-0 và 2-1. Tiếp đến là tại AFF Cup 2020 (thi đấu vào năm 2021), các cầu thủ Việt Nam còn thắng cách biệt hơn với tỷ số 3-0.

Thách thức mới tại ASEAN Cup

Trở lại chiếc ghế nóng của tuyển Malaysia tại ASEAN Cup, HLV Tan Cheng Hoe một lần nữa phải đối đầu với tuyển Việt Nam. Trùng hợp thay, đối thủ của ông lúc này vẫn được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác — HLV Kim Sang-sik. Câu hỏi đặt ra là liệu vị chiến lược gia người Malaysia có thể chấm dứt được chuỗi kỷ lục buồn này?

HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp bước đàn anh Park Hang-seo "gieo sầu lên" HLV Tan Cheng Hoe?

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn thừa nhận: "Đội tuyển Việt Nam rõ ràng nằm ở cửa trên so với Malaysia ở thời điểm hiện tại. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu đội hình và lối chơi cực kỳ gắn kết dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đội tuyển Malaysia dĩ nhiên không e sợ khi đã có mặt ở bán kết. Khi bị đánh giá thấp hơn, chúng tôi lại có được sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý."

Trận bán kết sắp tới không chỉ là tấm vé bước vào chung kết, mà còn là cơ hội để cá nhân ông Tan Cheng Hoe phá vỡ cái dớp "kỵ rơ" kéo dài suốt nhiều năm qua trước bóng đá Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG