Sốt vé trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Dù chưa xác định đối thủ ở vòng bán kết của đội tuyển Việt Nam là ai, nhưng ngay sau khi được VFF chính thức mở bán vào trưa 8-8, không khí “săn” vé đã sớm nóng lên. Theo thông tin thì 60% lượng vé trực tuyến đã được bán hết.

Sức hút từ đội tuyển Việt Nam rất lớn sau thành tích ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: ANH KHOA

Ngay trong đêm đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết ASEAN 2026 với ngôi nhất bảng A, VFF đã sớm thông báo kế hoạch bán vé trực tuyến cho trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình.

Giá vé cũng được nâng lên với các mức 300.000, 500.000, 700.000 và 1 triệu đồng. Hệ thống bắt đầu mở bán lúc 14g30 ngày 7-8 và sức hút từ Những Chiến binh Sao Vàng thật lớn khi khoảng 1 giờ 30 phút sau thời điểm mở bán, 60% số lượng vé trực tuyến đã được bán hết.

Người hâm mộ muốn đến sân cổ vũ đội nhà chỉ còn hy vọng vào đợt mở bán vé trực tiếp trong những ngày tới mà khả năng “sốt” vé là rất cao khi đây là vòng đấu loại trực tiếp và phong độ của đội tuyển Việt Nam hiện rất ấn tượng.

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ kết thúc vào tối 8-8 với các trận cuối của bảng B, khi ấy sẽ xác định cụ thể hai cặp đấu của vòng bán kết. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia hoặc Myanmar hoặc Philippines.

QUỐC CƯỜNG