Nguyễn Xuân Son: Được đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam là điều đặc biệt với tôi và gia đình

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lần đầu mang băng đội trưởng của tuyển Việt Nam trong trận thắng Campuchia 3-1 ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, và xem đây là khoảnh khắc đặc biệt với bản thân cùng gia đình.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son có lần đầu tiên đeo băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

“Được làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn là một điều đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì phong độ và màn trình diễn của mình trong trận đấu, đồng thời nỗ lực cùng toàn đội tiếp tục giành thêm chiếc cúp ASEAN Cup”, Xuân Son chia sẻ sau trận thắng trên sân Mỹ Đình tối 7-8.

Đây là lần đầu tiên Xuân Son mang băng thủ quân tuyển Việt Nam. Tiền đạo 29 tuổi được tung vào sân đầu hiệp 2 thay Nguyễn Hoàng Đức, đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công khi đội chủ nhà đang dẫn trước. Đến phút 79, HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự. Nguyễn Quang Hải rời sân và trao lại tấm băng đội trưởng cho Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch trở thành thủ lĩnh của tuyển Việt Nam trong những phút còn lại.

Chỉ 5 phút sau, Xuân Son để lại dấu ấn trực tiếp vào bàn thắng thứ 2. Anh thoát xuống từ đường chọc khe của đồng đội, nhích bóng vượt qua tầm với của thủ môn Campuchia trong tình huống đối mặt. Hậu vệ Im Vakhim lúng túng phá bóng và vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Sự xuất hiện của Xuân Son cũng được HLV Gyotoku Koji đánh giá là một trong những nguyên nhân khiến Campuchia của ông gặp nhiều khó khăn hơn trong hiệp 2. Nhà cầm quân này nhận xét: “Đây là một cầu thủ có kỹ năng rất tốt và rất khó để kiểm soát”.

Còn đánh giá về màn trình diễn của toàn đội trước Campuchia, Xuân Son thừa nhận: “Chúng tôi đã khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn một chút. Trong hiệp 1, toàn đội ghi được một bàn, nhưng cũng để họ có một vài cơ hội và có bàn gỡ vào từ giữa hiệp 2. Sau bàn thua, chúng tôi đã chơi tốt hơn, ghi được các bàn thắng và làm trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ tất cả đã làm mọi thứ khá tốt. Việt Nam gần như đã thắng mọi trận đấu, chỉ có trận gặp Singapore là chúng tôi bị mất điểm, nhưng chúng tôi vẫn chơi tốt và có những cơ hội để giành chiến thắng”.

Theo Xuân Son, điều quan trọng lúc này là đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ, tập luyện và đảm bảo thể lực cho 2 trận thuộc vòng bán kết diễn ra vào tuần sau.

Xuân Son sinh năm 1997 tại Brazil, nhập quốc tịch Việt Nam năm 2024 sau 5 năm thi đấu tại V-League. Cuối năm 2024, anh được triệu tập lên tuyển Việt Nam và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tại ASEAN Cup, Xuân Son góp công giúp Việt Nam đăng quang, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trước thềm ASEAN Cup 2026, Xuân Son được bầu vào ban cán sự cùng đội trưởng Nguyễn Quang Hải và đội phó Nguyễn Hoàng Đức.

HỮU THÀNH