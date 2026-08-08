Truyền thông quốc tế: Tuyển Việt Nam đã có vòng bảng ASEAN Cup 2026 hoàn hảo

Đứng đầu bảng A với thành tích bất bại, đội tuyển Việt Nam đã nhận về nhiều lời khen từ các đơn vị truyền thông thể thao lớn tại Đông Nam Á.

Trang chủ ASEAN Cup ca ngợi màn trình diễn thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc ở trận gặp Campuchia. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong đó, chuyên trang điện tử bóng đá nổi tiếng Bola của Indonesia dành sự chú ý đặc biệt cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết sau trận thắng Campuchia tỷ số 3-1 có đoạn: “Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại bảng A một cách hoàn hảo”.

Bola nhấn mạnh thành tích “không thua trận nào” của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo đơn vị này, Việt Nam giành quyền vào bán kết với thành tích rất ấn tượng với 10 điểm sau 4 trận, Singapore là đội duy nhất khiến các nhà đương kim vô địch phải chia điểm. Bola nhận định: “Với màn trình diễn thuyết phục này, Việt Nam ngày càng được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

Trong khi đó, ASEAN United FC - trang chủ của giải đấu, tập trung vào màn trình diễn nổi bật của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận gặp Campuchia. Cầu thủ 21 tuổi tạo ra hai khoảnh khắc quyết định ở các phút 18 và 89, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 5, tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

“Chiến thắng trước Campuchia cũng cho thấy khả năng giải quyết trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm khó khăn. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút 71, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không đánh mất thế trận mà ghi liên tiếp hai bàn ở cuối trận để hoàn tất chiến thắng”, bài viết có đoạn.

Truyền thông Thái Lan cũng dành sự quan tâm lớn cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Siam Sports chạy dòng tít nổi bật: “Việt Nam hiên ngang vào bán kết với ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026”. Theo Siam Sports, Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội phải thi đấu đầy nỗ lực cho đến những phút cuối mới có thể đánh bại Campuchia.

Góc nhìn từ Campuchia cũng dành lời khen đến tinh thần thi đấu hết mình của các tuyển thủ quốc gia vì đã gây ra không ít khó khăn cho chủ nhà Việt Nam. Dù vậy, các nhật báo tại đây thừa nhận khoảng cách về trình độ và chiều sâu kinh nghiệm giữa hai đội. Chính bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát những thời điểm khó khăn đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua sức ép, ghi thêm hai bàn trong những phút cuối và hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

HỮU THÀNH