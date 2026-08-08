ASEAN Cup 2026: CĐV Indonesia chỉ trích cầu thủ trên sân, yêu cầu HLV từ chức

Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, một số CĐV Indonesia quá khích đã lớn tiếng chỉ trích các thành viên của đội tuyển quốc gia ngay trên sân, trong khi làn sóng yêu cầu HLV John Herdman từ chức nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

CĐV cùng các thành viên của đội tuyển Indonesia có lời qua tiếng lại ngay trên sân Jalan Besar

Trận hòa 1-1 trên sân Jalan Besar của Singapore tối 7-8 khiến Indonesia chỉ có 7 điểm sau bốn trận, đứng thứ 3 bảng A và chính thức bị loại. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm và Singapore đứng thứ 2 với 8 điểm, qua đó giành 2 tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Kết quả này được xem là thất bại lớn với Indonesia, bởi đội bóng xứ vạn đảo từng khởi đầu giải đầy hứa hẹn bằng hai chiến thắng liên tiếp. Ở trận đấu buộc phải thắng Singapore, Indonesia thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Sai lầm của hàng thủ khiến họ phải nhận bàn thua và chỉ có được kết quả hòa, từ đó đánh mất cơ hội đi tiếp.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các thành viên tuyển Indonesia tiến về khu vực dành cho CĐV đội nhà để cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự động viên, một số cầu thủ đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ khán giả. Không khí trở nên căng thẳng khi một nhóm quá khích liên tục mắng các cầu thủ. Tiền vệ Thom Haye được cho là đã không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng đáp trả người hâm mộ.

Khi HLV John Herdman xuất hiện, phản ứng từ khán đài càng dữ dội. Một số CĐV liên tục hét lớn: “Shame on you, shame on you” (tam dịch: Thật xấu hổ). Trong lúc các CĐV phản ứng dữ dội, đội trưởng Rizky Ridho đã hạ nhiệt bằng cách gửi lời xin lỗi tới mọi người. Sau đó, toàn đội di chuyển về phòng thay đồ.

Không chỉ trên sân, mà cơn giận còn được CĐV Indonesia đưa lên mạng xã hội. Từ khóa #JohnHerdmanOut xuất hiện dày đặc, nhiều người cho rằng HLV Herdman phải chịu trách nhiệm khi Indonesia không thể vượt qua vòng bảng, dù từng có khởi đầu thuận lợi.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Herdman cũng bày tỏ sự tiếc nuối, đặc biệt với những cầu thủ lớn tuổi đã nỗ lực rất nhiều để góp mặt tại ASEAN Cup 2026. Ông chia sẻ: “Các cựu binh đã nỗ lực hết mình cho giải đấu này và phải đánh đổi rất nhiều để có mặt ở đây. Họ rất khao khát giành chức vô địch cho Indonesia. Thật không may, điều đó sẽ không xảy ra ở lần này, nhưng họ đã cống hiến tất cả”.

HLV Herdman vẫn để ngỏ khả năng dẫn dắt Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 tới. Nhưng nếu tiếp tục được trao cơ hội thì ông khẳng định sẽ cải thiện thành tích và hy vọng sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ Indonesia.

HỮU THÀNH