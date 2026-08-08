Hai quả phạt đền đưa Thái Lan vào bán kết ASEAN Cup 2026

Thái Lan đánh bại Myanmar tỷ số 2-0 tại sân nhà Rajamangala tối 8-8, với cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền, qua đó khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng B.

Các tuyển thủ Thái Lan toàn thắng tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Thái Lan sớm tạo lợi thế ở phút 11 từ một tình huống gây tranh cãi. Win Naing Tun, cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công Myanmar, để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tham gia phòng ngự. Trọng tài Yusuke Ohashi (người Nhật Bản) lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Worachit không bỏ lỡ cơ hội. Cú sút chìm, hiểm hóc của tiền vệ Thái Lan đánh bại thủ môn Nyi Aung, mở tỷ số 1-0.

Myanmar không buông xuôi sau bàn thua. Tuy nhiên, hàng thủ Thái Lan chơi tập trung, trong khi thủ môn Phatomakkakul nhiều lần hóa giải các quả tạt. Cuối hiệp 1, Myanmar suýt tìm được bàn gỡ. Lwin Moe Aung có cơ hội đối mặt thủ môn Thái Lan sau một pha phối hợp tốt, nhưng cú dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan chủ động hơn và liên tục tạo sức ép. Phút 52, Kanitsribumphen cứa lòng trong vòng cấm, bóng bị hậu vệ Myanmar cản lại. Trọng tài kiểm tra VAR và xác định Soe Moe Kyaw để bóng chạm tay, trao cho Thái Lan quả phạt đền thứ hai.

Mamah thực hiện thành công với cú sút vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bước ngoặt giúp Thái Lan kiểm soát tốt thế trận trong phần còn lại.

Myanmar chia tay ASEAN Cup 2026 sau vòng bảng. ẢNH: FAT

Myanmar tiếp tục nỗ lực tìm bàn thắng nhưng thiếu may mắn. Phút 65, Win Naing Tun tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Thái Lan nhưng bóng lại dội xà ngang. Đây là lần thứ hai khung gỗ từ chối bàn thắng của Myanmar.

Thái Lan sau đó có thêm một số cơ hội. Saelao dứt điểm trong vòng cấm, trước khi Yooyen thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 86, trọng tài một lần nữa sử dụng VAR để kiểm tra tình huống Yooyen có phạm lỗi với cầu thủ Myanmar khi bật cao tranh chấp bóng hay không. Sau khi xem lại, ông xác định không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục. Cả ba lần tham khảo VAR trong trận đều dẫn tới những quyết định có lợi cho Thái Lan.

Với chiến thắng 2-0, Thái Lan trở thành đội tuyển duy nhất đoạt thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Đội bóng của HLV Anthony Hudson giành 12 điểm sau 4 trận, ghi 10 bàn.

Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đánh bại Philippines sát nút 1-0 để giữ vị trí thứ hai bảng B khi có 9 điểm. Như vậy, Malaysia cũng giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 và sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

HỮU THÀNH