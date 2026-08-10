Bạn thân của Patrik Lê Giang lỡ trận bán kết Việt Nam - Malaysia

Thủ môn Patrik Lê Giang cùng tuyển thủ Malaysia Endrick thời khoác áo CLB TPHCM (nay là Công an TPHCM)

Cụ thể, Endrick dính chấn thương dây chằng bên trong đầu gối ở cuộc so tài với Lào tại vòng bảng. Anh được đội ngũ y tế chẩn đoán không thể tiếp tục thi đấu tại ASEAN Cup 2026, đồng nghĩa không thể góp mặt ở vòng bán kết với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, tiền vệ 34 tuổi cũng không ra sân khi Malaysia gặp Thái Lan và Philippines ở hai trận đấu cuối bảng B.

Sự vắng mặt của Endrick mang đến sự lo lắng lớn cho người hâm mộ Malaysia, khi cựu tiền vệ Công an TPHCM được xem là trụ cột ở tuyến giữa và đã đóng góp một bàn thắng tại ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ khi nhận tin dữ từ đội ngũ y tế: “Đây không phải tin tốt cho đội bóng. Chắc chắn đó là một tổn thất bởi Endrick là cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng dẫn dắt đội”.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, Endrick vẫn muốn đồng hành cùng Malaysia với tư cách thủ lĩnh về mặt tinh thần, cũng như góp ý về chuyên môn cho toàn đội. Trên trang cá nhân, Endrick viết: “Tôi không thể giúp đỡ trên sân, nhưng toàn bộ năng lượng tích cực của tôi đều hướng về các đồng đội”.

Từ khi vắng Endrick, HLV Tan Cheng Hoe đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Hakim Lau và Aguero ở chuyến làm khách tại Thái Lan, đồng thời chỉ sử dụng Aguero khi Malaysia tiếp đón Philippines ở trận đấu tranh vé vào bán kết.

Chấn thương nặng khiến cựu sao V-League Endrick kết thúc sớm ASEAN Cup 2026

Endrick là gương mặt quá đỗi quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Anh khoác áo CLB TPHCM, nay là Công an TPHCM, từ tháng 8-2024 đến hết mùa giải 2025-2026. Trong gần hai năm thi đấu tại Việt Nam, anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của đại diện đến từ thành phố mang tên Bác, đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với thủ môn Patrik Lê Giang.

Trong thời gian Patrik Lê Giang gặp chấn thương, Endrick từng mang áo của thủ môn này đến sân để cổ vũ cho người bạn cũng như đội nhà. Tuyển thủ Malaysia từng có thời gian dài được trao băng đội trưởng CLB TPHCM. Sau khi CLB chủ quản cũ đổi tên, Endrick vẫn tiếp tục là trụ cột, cùng Patrik Lê Giang góp công lớn mang về danh hiệu Cúp Quốc gia 2025-2026. Sau gần 2 năm chơi bóng tại Việt Nam, Endrick ra sân 40 trận và ghi 3 bàn. Khép lại mùa giải thành công, tiền vệ gốc Brazil rời TPHCM để chuyển sang thi đấu cho một CLB tại Malaysia.

Endrick cũng từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, khi Malaysia để thua 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tại Ninh Bình hồi tháng 3-2026.

HỮU THÀNH