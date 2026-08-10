Tài năng trẻ Pavithran của Malaysia là mối đe dọa với tuyển Việt Nam

Tiền vệ sinh năm 2005 Pavithran của Malaysia đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất tại ASEAN Cup 2026, và sắp tới sẽ trở thành mối đe dọa đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.

Tiền vệ trẻ Pavithran của Malaysia tự tin trước khi chạm trán đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAM

Pavithran vừa có màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Malaysia đánh bại Philippines, đưa thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành quyền vào bán kết với ngôi nhì bảng B. Lần thứ hai tại ASEAN Cup 2026, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Lần đầu tiên Pavithran được tôn vinh trong màn lội ngược dòng thắng 2-1 của Malaysia ngay trên sân của Myanmar.

Ở lứa U21, Pavithran không chỉ là viên ngọc sáng của bóng đá Malaysia mà còn được truyền thông khu vực gọi là “Golden Boy” tại giải đấu năm nay. Anh là một trong những học viên xuất sắc trưởng thành từ Học viện Johor Darul Ta'zim (JDT), CLB giàu truyền thống và thành tích bậc nhất của Malaysia. Năm 2024, Pavithran lần đầu được khoác áo các đội tuyển trẻ Malaysia ở U19. Cùng năm, anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm và có màn ra mắt đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup.

Dưới bàn tay của nhà cầm quân lão làng Tan Cheng Hoe, Pavithran từ một cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm quốc tế đang dần trở thành phương án tấn công hiệu quả của Malaysia. Cầu thủ của JDT sở hữu lối chơi giàu năng lượng, có khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh và không ngại đối đầu với các hậu vệ. Sự tự tin của anh ngày càng tăng sau mỗi trận đấu, như chính HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận với truyền thông. Ở chiều ngược lại, Pavithran nhấn mạnh rằng sự động viên từ HLV Tan Cheng Hoe, các đồng đội và người hâm mộ đã giúp tài năng trẻ này nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá quốc tế.

Theo nhận định, báo New Straits Times (Malaysia) viết: “Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia không chỉ giúp Malaysia giành chiến thắng mà còn tiếp thêm sự tự tin cho Pavithran trước trận bán kết gặp Việt Nam. Trong bối cảnh Malaysia sở hữu lực lượng tương đối trẻ, sự năng nổ và khả năng tạo khác biệt từ cầu thủ sinh năm 2005 càng trở nên quan trọng”.

Trước trận bán kết ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Pavithran cũng nhận thức rõ lợi thế lớn của Malaysia khi được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi và đồng thời nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi vẫn như vậy, đó là thi đấu và giành chiến thắng”.

Với đội tuyển Việt Nam, Pavithran chắc chắn là cái tên cần được đặc biệt lưu ý. Nếu để Pavithran có khoảng trống và phát huy tốc độ ở hai biên, hàng phòng ngự của thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể phải đối mặt với không ít khó khăn. Tất nhiên, những gương mặt khác như tiền đạo đội trưởng Paulo Josue (3 bàn), Wan Kuzain hay cựu cầu thủ Công an TPHCM Endrick cũng sẵn sàng đe dọa cầu môn của Patrik Lê Giang.

HỮU THÀNH