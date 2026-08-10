Vòng bán kết ASEAN Cup 2026: Cuộc hội ngộ của những nhà vô địch

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 - kỳ giải kỷ niệm 30 năm - đã khép lại nhưng cũng mở ra một chương mới đầy kịch tính với sự góp mặt của 4 đội tuyển xuất sắc nhất khu vực ở vòng bán kết: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đội tuyển Malaysia ở vòng loại ASIAN Cup 2027 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Trận đấu "duyên nợ"

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, vòng bán kết là cuộc hội ngộ của tất cả những nhà vô địch, với tổng cộng 15 danh hiệu: Thái Lan có 7 lần lên ngôi, Singapore 4 lần, Việt Nam 3 lần và Malaysia 1 lần. Từng có một lần bộ tứ này cùng xuất hiện là vào năm 2007, nhưng khi ấy Việt Nam và Malaysia vẫn chưa đăng quang.

Cặp bán kết thứ nhất là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đội nhất bảng A là Việt Nam và đội nhì bảng B là Malaysia. Với Malaysia, trận bán kết gặp Việt Nam (lượt đi ngày 16-8, lượt về ngày 19-8) là cơ hội xóa đi "vết thương" đã kéo dài hơn một thập niên bởi kể từ trận thắng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, Malaysia chưa một lần thắng được Việt Nam. “Vết thương” gần nhất là vào ngày 31-3 vừa qua tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam thắng 3-1 và loại Malaysia khỏi cuộc đua đến sân chơi châu lục.

Ngay sau khi xác định đối thủ, giới truyền thông Malaysia bày tỏ sự lo ngại trước sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tờ New Straits Times và The Star cùng nhìn nhận đội tuyển Việt Nam là một "thử thách cực đại" bởi tư cách đương kim vô địch và phong độ mạnh mẽ ở vòng bảng. HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận Việt Nam đang ở cửa trên!

Malaysia tại ASEAN Cup 2026 thiếu tới 7 trụ cột so với đội hình từng thua Việt Nam 1-3 hồi tháng 3, trong đó có Faisal Halim, Arif Aiman, Syihan Hazmi. Nguyên nhân đến từ việc ASEAN Cup nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA, các câu lạc bộ không có nghĩa vụ nhả quân khiến những nền bóng đá phụ thuộc cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài như Malaysia chịu thiệt thòi rõ rệt.

Trong khi đó, Việt Nam bước vào bán kết với vị thế đương kim vô địch, ngôi nhất bảng A với 10 điểm, 13 bàn thắng sau 4 trận và một Nguyễn Đình Bắc đang thăng hoa với 5 pha lập công. Bên cạnh lợi thế tâm lý, Việt Nam còn có lợi thế về số ngày nghỉ cùng việc được đá lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Cầu thủ Thái Lan (trái) và cầu thủ Singapore sẽ gặp nhau ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Hứa hẹn những giây phút đầy cảm xúc

Ở cặp bán kết còn lại, 2 đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu là Thái Lan sẽ chạm trán Singapore (ngày 15 và 18-8). "Voi chiến" bước vào bán kết với sức mạnh đáng gờm sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng và đặc biệt là chưa để thủng lưới bàn nào. Lối chơi kiểm soát bóng áp đảo và khả năng tận dụng sai lầm đối phương của Thái Lan được đánh giá ở tầm cao nhất khu vực hiện nay.

Tuy nhiên, Singapore dưới thời HLV Gavin Lee không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt. Họ bất bại vòng bảng, cầm hòa Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình và lội ngược dòng chia điểm trước Indonesia để giành vé vào bán kết lần thứ 3 trong 4 kỳ giải gần nhất.

Sức mạnh của đội bóng đảo quốc Sư tử nằm ở tính tổ chức và tinh thần tập thể cao độ. Singapore sở hữu "vũ khí bí mật" là sân cỏ nhân tạo Jalan Besar ở trận lượt đi, nơi tốc độ bóng và độ nảy khác biệt có thể gây khó khăn cho nhịp độ thi đấu của Thái Lan.

Vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với hai cặp đấu Việt Nam - Malaysia và Thái Lan - Singapore hứa hẹn sẽ là những bữa tiệc bóng đá rực lửa. Những giá trị truyền thống, duyên nợ lịch sử và khát khao khẳng định vị thế của các nhà vô địch chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ những giây phút đầy cảm xúc.

Sốt vé trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia Cơn sốt vé xem đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 đang nóng lên từng giờ. Chỉ sau 90 phút mở bán trực tuyến vào lúc 14 giờ ngày 8-8, toàn bộ 60% lượng vé đã được người hâm mộ săn lùng sạch sẽ. Đáng chú ý, dù thời điểm hệ thống mở bán chưa xác định cụ thể đối thủ ở vòng tiếp theo, lượng vé vẫn tiêu thụ với tốc độ chóng vánh. Theo quy định từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 60% số ghế trên sân vận động Mỹ Đình được phân phối trước qua kênh trực tuyến, số còn lại sẽ tiếp tục bán trực tiếp trước ngày thi đấu. Việc vé "bốc hơi" nhanh chóng là nguồn động viên tinh thần vô giá cho các cầu thủ. Sự tiếp sức của hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt vào tối 19-8 chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại giúp tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh khi đối đầu Malaysia. QUỐC CƯỜNG

CHU NGỌC