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ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều nhất vòng bảng, nhưng hiệu suất ghi bàn chưa cao

SGGPO

Thầy trò HLV Kim Sang-sik là đội thực hiện nhiều cú sút nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, song hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn chưa thật sự tương xứng với sức ép tạo ra.

Đội tuyển Việt Nam sút nhiều nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN
Đội tuyển Việt Nam sút nhiều nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A khi có 10 điểm cùng thành tích bất bại. Trong đó, có chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của kỳ phùng địch thủ Indonesia. Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội cho thấy khả năng kiểm soát thế trận trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Nhìn tổng thể 4 trận đấu, Việt Nam ghi được 13 bàn thắng từ 74 cú sút, qua đó trở thành đội tuyển có số lần dứt điểm nhiều nhất trong số 10 đội tham dự. Tuy nhiên, khi đặt số bàn thắng bên cạnh số cú sút, vẫn còn một điểm mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện là hiệu suất chuyển hóa thành bàn thắng.

Với 13 bàn sau 74 cú sút, tỷ lệ chuyển hóa của Việt Nam là khoảng 17,57%, tương đương trung bình cần khoảng 5,69 cú sút để có một bàn thắng. Đây là hiệu suất khá tốt, nhưng chưa phải cao nhất giải. Campuchia dù đã bị loại nhưng lại dẫn đầu chỉ số này với 21,43%, trong khi Myanmar đạt 20,69% còn Thái Lan là đội vào bán kết có hiệu suất tốt nhất với 19,23%.

Những thông số cho thấy đội tuyển Việt Nam đang tạo ra số lượng cơ hội lớn, nhưng vẫn cần sắc bén hơn ở tình huống quyết định. Bước vào vòng đấu loại, khi trận đấu có tính chất căng thẳng và cân bằng hơn thì cơ hội khó có thể tạo ra được liên tục. Thành thử, đội tuyển Việt Nam cần quyết đoán và lạnh lùng hơn trong dứt điểm.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết là Malaysia, đội cũng cho thấy khả năng tạo ra sức ép đáng kể. Malaysia đã thực hiện 44 cú sút và ghi 7 bàn, tương ứng hiệu suất dứt điểm 15,91%. Con số này thấp hơn Việt Nam, nhưng khoảng cách không quá lớn. Malaysia cũng sở hữu số cú sút cao thứ 5 trong nhóm thống kê nên đây không phải đối thủ dễ bị động trước sức ép.

Tất nhiên, những thống kê ở vòng bảng chỉ mang tính tham khảo, nhưng sẽ là cơ sở để HLV Kim Sang-sik lên đấu pháp chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia.

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ASEAN Cup 2026 Kim Sang-sik Nguyễn Hoàng Đức Kỳ phùng địch thủ Tuyển Việt Nam Malaysia

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