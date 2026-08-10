Đội tuyển Việt Nam áp sát Luxembourg trên bảng xếp hạng FIFA

Tiếp tục cải thiện tốt điểm số trên BXH FIIA, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 1,17 điểm sau trận thắng Campuchia và áp sát Luxembourg, đội đang đứng hạng 98.

Đội tuyển Việt Nam cải thiện tốt thành tích từ thành công tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Trận thắng Campuchia 3-1 không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 chung cuộc mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 1,17 điểm, nâng tổng điểm lên 1.230,67 trên BHX FIFA. Thành tích trên đã giúp đội thu hẹp khoảng cách điểm số với Luxembourg chỉ còn hơn 2 điểm.

Theo thống kê của trang Football-ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), đội tuyển Việt Nam đã được cộng 3,47 điểm nhờ thành tích thắng 3, hòa 1 ở ASEAN Cup 2026. Số điểm mà đội tuyển Việt Nam thay đổi theo từng trận cụ thể như sau: thắng Timor Leste (cộng 0,9 điểm), hòa Singapore (trừ 0,77 điểm), thắng Indonesia (cộng 2,81 điểm), thắng Campuchia (cộng 1,17 điểm).

Giải đấu thuộc LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức đã được FIFA công nhận và tính điểm trên BXH FIFA từ năm 2016. Tuy nhiên do giải không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA (FIFA Days) nên nên mỗi trận chỉ được áp dụng hệ số 5, thấp hơn hệ số 10 dành cho các trận giao hữu quốc tế chính thức trong lịch FIFA. Nếu thi đấu tốt ở vòng tiếp theo, đội tuyển Việt Nam hy vọng cải thiện thêm điểm số để vượt qua Luxembourg.

Cũng nhờ thành tích toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, Thái Lan được cộng 5,94 điểm và tăng 4 bậc lên xếp thứ 90 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển xứ chùa vàng kể từ tháng 3-2008 (xếp thứ 90).

Ngay sau ASEAN Cup, các đội Đông Nam Á bước vào tranh tài FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu được các đội quan tâm bởi chất lượng từ các khách mời, tiền thưởng tốt và điểm số tích lũy trên BXH FIFA sẽ nhiều hơn do thuộc lịch FIFA Days.

LÊ ANH