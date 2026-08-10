Thành Chung lên tiếng bênh vực Quang Hải

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức xác định đối thủ tại vòng bán kết là Malaysia. Đây được xem là đối thủ "ưa thích" của các chiến binh Sao Vàng khi lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì sự thận trọng tối đa trước trận đánh lớn.

Thành Chung đang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Tôn trọng đối thủ và mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Chia sẻ trước thềm cuộc đối đầu duyên nợ này, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết: "Tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại, toàn đội đều biết mình phải chuẩn bị những gì cho trận bán kết. Ban huấn luyện sẽ mổ băng hình để phân tích kỹ đối thủ, đồng thời có những cuộc họp nội bộ nhằm đưa ra phương án chiến thuật tối ưu nhất".

Đứng trước cơ hội tiến sâu tại giải đấu, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Đối với bản thân tôi, khi đã đặt mục tiêu cao nhất thì gặp đối thủ nào cũng vậy. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho họ và sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch".

Khỏa lấp khoảng trống hàng phòng ngự

Tại giải đấu lần này, hàng thủ của tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng các trụ cột như Đỗ Duy Mạnh (do chấn thương) và Bùi Tiến Dũng. Điều này vô hình trung tạo ra áp lực đè nặng lên vai Thành Chung khi anh phải sắm vai "thủ lĩnh" nơi vòng cấm 16m50.

Vượt qua những thử thách đó, hậu vệ kỳ cựu này đã thể hiện phong độ chói sáng qua 4 trận vòng bảng. Sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của anh đã góp công lớn giữ vững sự an toàn trước khung thành của thủ môn Lê Giang.

Dù có phong độ tốt, Thành Chung vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhận xét về sức mạnh của tuyển Malaysia. Anh nhấn mạnh bài học xương máu từ vòng bảng, đặc biệt là bàn thua trong trận gặp Campuchia đến từ một khoảnh khắc mất tập trung của hệ thống phòng ngự. Toàn đội cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc để không lặp lại sai lầm ở vòng knock-out.

Vượt qua áp lực dư luận để hướng tới chiến thắng

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, áp lực tâm lý cũng là điều tuyển Việt Nam đang phải đối mặt. Những ngày qua, dư luận đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều về màn trình diễn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải nhận nhiều chỉ trích trong những ngày qua. Ảnh: ANH KHOA

Khi được hỏi về vấn đề này, Thành Chung đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội thân thiết: "Các cầu thủ, ban huấn luyện và những người yêu bóng đá chân chính, những ai theo dõi Quang Hải từ lâu đều luôn ghi nhận đẳng cấp của cậu ấy. Ở một tập thể lớn, cầu thủ phải học cách nhận và vượt qua những chỉ trích, có như vậy mới trở thành một ngôi sao lớn. Tôi tin Quang Hải hay bất kỳ ai trong đội cũng sẽ vượt qua giai đoạn này, bởi chúng tôi gần như không bận tâm đến những lời bàn tán tiêu cực bên ngoài".

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16-8 trên sân nhà của Malaysia. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 3 ngày (ngày 19-8) trên thánh địa Mỹ Đình. Toàn đội đang hướng tới một kết quả có lợi trên sân khách trước khi trở về phân định thắng thua trước khán giả nhà.

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