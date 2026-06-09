Trải nghiệm tuyệt vời của các em nhỏ thuộc dự án GUMBĐ

Trong 2 ngày cuối tuần thứ Bảy (6-6) và Chủ nhật (7-6) vừa qua, các em nhỏ đến từ Xã Ngọc Chiến - Tỉnh Sơn La thuộc dự án Gieo Ước Mơ Bóng đá đã có những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời khi ghé thăm Thủ đô Hà Nội, được viếng Lăng Bác, tham gia sự kiện HPL và được các cầu thủ dắt tay dẫn ra sân trong trận đấu Hà Nội FC - CATPHCM.

Các em nhỏ dự án GUMBĐ tham gia trận Hà Nội FC - CATPHCM

Chỉ biết Hà Nội, biết các cầu thủ hàng đầu Việt Nam đang tham dự V-League qua vài chiếc ti vi nhỏ xíu, giờ đây, các em nhỏ người dân tộc ở Xã Ngọc Chiến - Tỉnh Sơn La như được trải nghiệm một cuộc đời trong mơ.

Các em được tài trợ miễn phí đến thăm Thủ đô Hà Nội, được viếng Lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia sự kiện HPL (Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia - Khu vực của miền Bắc), trước khi hòa mình vào vòng đấu cuối cùng của V-League mùa này.

Lò Văn Tài (lớp 7A, người dân tộc Thái) hạnh phúc chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui mừng, xúc động và tự hào khi được tham gia chương trình trải nghiệm dắt tay các cầu thủ chuyên nghiệp ra sân thi đấu ở đấu trường V-League”.

“Đây mới là lần đầu tiên em được đứng trong bầu không khí sôi động của một trận đấu lớn, được gặp gỡ những cầu thủ mà em luôn yêu mến và ngưỡng mộ. Khoảnh khắc bước ra sân cùng các cầu thủ khiến em cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, tiếp thêm cho em động lực để cố gắng học tập, rèn luyện và theo đuổi niềm đam mê bóng đá”.

“Bên cạnh đó, chuyến thăm Lăng Bác cũng để lại trong em nhiều cảm xúc sâu sắc. Khi được vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, em cảm nhận được sự thiêng liêng, trang nghiêm và càng thêm biết ơn công lao to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam”.

“Chuyến đi thăm Thủ đô Hà Nội đã giúp em hiểu nhiều hơn về lịch sử của dân tộc, về cả truyền thống yêu nước của người Việt Nam, và nhắc nhở em phải thật chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội”.

“Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ đối với em. Em xin cảm ơn các thầy cô, các nhà tài trợ và ban tổ chức đã tạo điều kiện để em có cơ hội được tham gia những hoạt động bổ ích này. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Trúc Phương, người sáng lập ra dự án GUMBĐ và các cộng sự đã luôn cố gắng nỗ lực suốt 6 năm qua, cố gắng mang đến cho các em nhỏ ở những xã vùng cao, vùng sâu và vùng xa, các trải nghiệm bóng đá rất chân thật và thiết thực nhất. Trong thời gian sắp tới, dự án GUMBĐ còn tiếp tục tổ chức các chương trình vì cộng đồng đầy ý nghĩa khác...

Đ.Hg.