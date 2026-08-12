Nguyễn Đình Bắc trước cơ hội lập kỷ lục đặc biệt tại ASEAN Cup 2026

Khép lại vòng đấu bảng đầy bùng nổ, chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, đồng thời thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc đang trên đường trở thành tay săn bàn số 1 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Kẻ thách thức các "ngoại binh" nhập tịch

Kết thúc giai đoạn vòng bảng, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Đây là một bất ngờ lớn khi xung quanh anh trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng đều là những tiền đạo nhập tịch sừng sỏ của các đội tuyển đối thủ.

Dù vậy, Đình Bắc vẫn biết cách tỏa sáng rực rỡ nhờ sự nhạy bén trong không gian hẹp và sự tự tin hiếm có. Không chỉ tận dụng tốt các cơ hội mười mươi, chân sút sinh năm 2004 này luôn biết cách làm khổ hàng phòng ngự đối phương bằng những cú sút xa táo bạo khi xuất hiện khoảng trống. Bên cạnh vai trò săn bàn, anh còn đóng góp lớn vào lối chơi chung bằng những đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội.

Hướng tới kỷ lục "kép" trong năm 2026

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Với việc chắc chắn có thêm ít nhất 2 trận đấu trước mắt (và có thể là thêm 2 trận chung kết), cơ hội để Đương kim Quả bóng Bạc Việt Nam gia tăng thành tích là rất rộng mở.

Mục tiêu trước mắt của Đình Bắc là vượt qua cột mốc 7 bàn thắng mà người đàn anh Nguyễn Xuân Son từng thiết lập tại ASEAN Cup 2024. Xa hơn thế, nếu giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu lần này, Đình Bắc sẽ lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai danh hiệu Vua phá lưới ở hai cấp độ giải đấu lớn trong cùng một năm, sau khi đã ẵm danh hiệu này tại VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào đầu năm.

Phong độ tốt cùng khả năng càn lướt mạnh mẽ, Xuân Son luôn nguy hiểm trước các hàng phòng ngự

Sự trưởng thành của Đình Bắc là điều có thể thấy rõ. Sau khoảnh khắc bị HLV Kim Sang-sik thay ra giữa trận gặp Singapore ở vòng bảng, tiền đạo trẻ này đã rút ra nhiều bài học để trở lại mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Sự tiếp sức từ bệ phóng hàng công mạnh mẽ

Lợi thế lớn nhất của Đình Bắc lúc này chính là việc đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một hàng công cực kỳ biến ảo. Sự xuất hiện của những ngôi sao thượng hạng xung quanh giúp phân tán tối đa sự chú ý của các hậu vệ đối phương, mở ra nhiều khoảng trống cho số 15 băng cắt và dứt điểm.

Bên cạnh Đình Bắc, hai mũi nhọn khác trên hàng công của tuyển Việt Nam là Xuân Son và Hoàng Hên cũng đang sẵn sàng bùng nổ trong cuộc đua ghi bàn. Đặc biệt, tiền đạo Xuân Son cũng đang hướng tới một cột mốc lịch sử khác: Lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á. Hiện tại, Xuân Son chỉ còn cách vị trí thứ 10 của huyền thoại Kiatisak (12 bàn) đúng 3 pha lập công nữa.

Với phong độ thăng hoa của các cá nhân và sự gắn kết của tập thể, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một giải đấu lịch sử của cả cá nhân Đình Bắc lẫn đội tuyển Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG