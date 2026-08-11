Vì sao Malaysia không chọn sân Bukit Jalil sức chứa 80.000 người để tiếp đón tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam tránh được áp lực khi không phải thi đấu trên sân Bukit Jalil. ẢNH: ANH KHOA

Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 người, là SVĐ quốc gia của đội tuyển Malaysia từ năm 1998. Mỗi trận đấu của “Mãnh hổ Mã Lai” tại đây, dù ở giải đấu khu vực hay châu lục, luôn được phủ kín các khán đài. Những tiếng cổ vũ từ các hội nhóm Ultra không chỉ làm điểm tựa vững chắc cho đội nhà mà còn tạo ra sức ép khủng khiếp đối với các vị khách. Các thế hệ bóng đá Việt Nam không hề xa lạ với một trong những “thánh địa” của làng cầu Đông Nam Á này. Thậm chí, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng nhận thất bại 0-4 ngay tại Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027, trước khi được xử thắng do Malaysia sử dụng sai cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không thể thuê Bukit Jalil làm sân nhà cho đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026. Theo nhật báo The New Straits Times của quốc gia, địa điểm này đang được đóng cửa để nâng cấp đường chạy điền kinh cùng một số hạng mục khác, nhằm kịp phục vụ SEA Games tổ chức vào năm tới.

Kế hoạch tu sửa sân Bukit Jalil đã có từ trước, trong đó đơn vị quản lý cũng không nhận tổ chức các sự kiện tại đây. Từ đầu năm đến nay, Bukit Jalil mới tổ chức 3 chương trình âm nhạc, với lần gần nhất diễn ra từ ngày 6-6, để tập trung bảo dưỡng mặt cỏ cũng như đảm bảo an toàn cho các hạng mục trùng tu. Vì thế, sân không kịp mở cửa để tổ chức các trận đấu của Malaysia, kể cả khi đội nhà đã vào vòng đấu loại trực tiếp ASEAN Cup 2026. Dự kiến, Bukit Jalil tái xuất với một sự kiện âm nhạc tổ chức vào ngày 27-9 tới.

Tại thủ đô Kuala Lumpur cũng có một SVĐ nổi tiếng khác, quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, là Shah Alam. Tuy nhiên, địa điểm này tương đối xa và đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì thế, sân Kuala Lumpur, nằm gần trung tâm với sức chứa 18.000 người, được FAM đánh giá là phù hợp nhất. Nơi đây cũng đăng cai 2 trận đấu trên sân nhà của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe gặp Lào và Philippines tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhưng quan trọng hơn, việc chọn sân Kuala Lumpur với sức chứa khiêm tốn hơn Bukit Jalil hay Shah Alam giúp dồn các CĐV tập trung cổ vũ cho đội nhà. Bởi sau án phạt liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, cùng thành tích không tốt ở đấu trường khu vực trước đó, Malaysia đối diện làn sóng chỉ trích và sự suy giảm niềm tin từ người hâm mộ. Thậm chí, các nhóm CĐV còn kêu gọi tẩy chay.

Hai trận gặp Lào và Philippines, sân Kuala Lumpur chỉ đón lần lượt 10.044 và 12.734 khán giả. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so với hơn 30.000 khán giả trong trận đấu gần nhất của Malaysia trên sân Bukit Jalil tại ASEAN Cup 2024, hay 61.512 người khi Malaysia tiếp đón Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng tại Bukit Jalil.

Vì thế, việc không phải thi đấu dưới “chảo lửa” Bukit Jalil mỗi khi hành quân đến Malaysia cũng là một lợi thế nhất định đối với đội tuyển Việt Nam. Sáng 11-8, FAM cũng đã mở cổng bán vé trực tuyến cho người hâm mộ đến sân Kuala Lumpur theo dõi trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 tới.

HỮU THÀNH