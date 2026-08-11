Indonesia chọn "chảo lửa" Bung Karno đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Bóng đá Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt đến FIFA ASEAN Cup 2026, khi quyết định đưa "thánh địa" nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á là Bung Karno tổ chức giải đấu hoàn toàn mới do FIFA thành lập và điều hành.

Indonesia đưa "chảo lửa" Bung Karno đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức xác nhận 2 sân vận động được sử dụng cho các trận đấu tại hạng Premier thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 9 và tháng 10, gồm Bung Karno với sức chứa khoảng 78.000 chỗ ngồi và Si Jalak Harupat với khoảng 27.000 chỗ.

Trong đó, Bung Karno tại thủ đô Jakarta nhận được sự quan tâm hơn cả. Địa điểm mang tính biểu tượng này không chỉ có sức chứa lớn mà còn nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt mỗi khi đội tuyển Indonesia thi đấu. Việc đưa "chảo lửa" Bung Karno vào FIFA ASEAN Cup cho thấy tham vọng và mức độ đầu tư của Indonesia đối với giải đấu mới của FIFA.

Như ở ASEAN Cup 2026, PSSI chỉ chọn Pakansari làm sân nhà cho các trận vòng bảng của đội tuyển quốc gia. Với sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi và vị trí cách khá xa trung tâm Jakarta, Pakansari khó tạo ra hiệu ứng lớn như Bung Karno.

Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh Indonesia vừa trải qua kỳ ASEAN Cup 2026 không như kỳ vọng. Thất bại ở giải đấu thường niên do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức càng khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn bóng đá xứ Vạn đảo chờ đợi màn thể hiện khác tại FIFA ASEAN Cup, nhất là khi thầy trò HLV John Herdman được thi đấu trên sân nhà.

FIFA ASEAN Cup diễn ra trùng với các đợt FIFA Days. Do nằm trong hệ thống thi đấu do FIFA tổ chức, điểm số FIFA và phần thưởng dành cho các đội thắng trận cũng như đội vô địch cao hơn rất nhiều so với sân chơi ASEAN Cup truyền thống.

Giải đấu được thiết kế với nhiều nét tương đồng UEFA Nations League, trong đó các đội tuyển có thể lên hoặc xuống hạng dựa trên thành tích thi đấu. Mùa giải đầu tiên quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu là Premier và Challenge. Tám đội có thứ hạng FIFA cao hơn góp mặt ở Premier, trong khi các đội còn lại thi đấu tại Challenge.

Riêng hạng Premier, tám đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi đội đứng cuối mỗi bảng phải xuống thi đấu tại Challenge ở mùa giải tiếp theo.

HỮU THÀNH