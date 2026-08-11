Điều kiện sân bãi tại Malaysia mang đến thử thách cho tuyển Việt Nam

Không phải “chảo lửa” Bukit Jalil quen thuộc với sức chứa hơn 80.000 người, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, dù bé hơn nhưng điều kiện thi đấu được đánh giá là gây ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nguyễn Quang Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Malaysia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Hôm 11-8, tờ The Star của Malaysia đặt tít cho bài phỏng vấn đội trưởng Paulo Josue theo kiểu đội chủ nhà đang chuẩn bị một “cái bẫy” dành cho các tuyển thủ Việt Nam. Bài viết có đoạn: “Khác với sân Bukit Jalil có không gian rộng, phù hợp với những đội bóng ưa kiểm soát bóng và triển khai từ hàng thủ, sân Kuala Lumpur tạo ra một không gian thi đấu chật hẹp hơn. Điều này có thể khiến các cầu thủ Việt Nam khó phát huy tối đa khả năng phối hợp, luân chuyển bóng và thoát pressing”.

Còn theo tuyển thủ Josue, người đã quá quen thuộc với sân Kuala Lumpur khi khoác áo đội bóng của địa phương, mặt cỏ bò của sân khiến bóng di chuyển chậm đáng kể, buộc các cầu thủ phải thực hiện thêm những nhịp chạm bóng trước khi có thể đưa bóng lên phía trước. Thủ quân Malaysia chia sẻ: “Toàn đội cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu ở đây. Chúng tôi đã có 2 chiến thắng tại đây, vì vậy đây là một lợi thế tốt đối với Malaysia”.

Trước khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam, Malaysia đã thắng Lào (4-0) và Philippines (1-0) khi có lợi thế được thi đấu trên sân vận động có sức chứa 18.000 người này tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Malaysia đang toàn thắng tại ASEAN Cup 2026 khi thi đấu sân Kuala Lumpur. ẢNH: FAM

Tuy nhiên, Malaysia không chỉ trông chờ vào lợi thế sân bãi. Josue cho rằng các đồng đội phải duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những đặc điểm của sân để biến ưu thế trên lý thuyết thành lợi thế thực tế. Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với vị thế được đánh giá cao hơn khi đã bất bại và giành ngôi nhất bảng A. Thậm chí, tờ The Star còn nhắc lại thất bại 1-3 của đội nhà trước thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3-2026.

Với Josue, áp lực của anh không chỉ nằm ở vai trò đội trưởng. Cựu binh 37 tuổi còn đang là một trong những mũi tấn công quan trọng nhất của Malaysia tại giải đấu năm nay và tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của Malaysia tại ASEAN Cup 2026 với 3 pha lập công. Nam cầu thủ nói: “Làm người dẫn dắt các cầu thủ trẻ không hề dễ. Tôi không phải kiểu đội trưởng cứ liên tục làm phiền họ, cứ nhắc nhở họ chuyện này chuyện kia. Tôi luôn ở đó để hỗ trợ họ, bất kể họ lựa chọn điều gì”.

Josue đặc biệt nhắc đến một số tài năng trẻ đang nổi lên và hưởng lợi từ cách tiếp cận này, trong đó có tiền vệ cánh Pavithran, tiền vệ Daryl Sham George và các hậu vệ biên Alif Ahmad cùng Farris Danish Mohd Asrul. Anh đánh giá đây đều là những cầu thủ có tiềm năng lớn để trở thành những nhân tố quan trọng của Malaysia.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Kuala Lumpur lúc 20 giờ tối 16-8. Ba ngày sau, hai đội tái đấu nhau tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

HỮU THÀNH