FAM hứng chỉ trích sau khi giá vé bán kết lượt đi tăng 67%

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với làn sóng phản đối từ người hâm mộ Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) sau khi tăng giá vé rẻ nhất cho trận bán kết ASEAN Cup gặp Việt Nam vào Chủ nhật tới lên gần 67% trong bối cảnh mà đội tuyển quốc gia nước này đang cần sự ủng hộ từ công chúng sau những bê bối nhập tịch.

FAM hôm nay đã thông báo rằng vé vào cửa phổ thông cho trận lượt đi tại sân Kuala Lumpur ở Cheras sẽ có giá 50 RM (khoảng 320.000 đồng), tăng so với mức 30 RM trong các trận đấu vòng bảng của Malaysia. Việc tăng giá đã gây ra nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, với nhiều người đặt câu hỏi tại sao họ phải trả nhiều hơn đáng kể để xem tại sân Cheras. Một số người cho rằng mức giá 50 RM sẽ dễ hiểu hơn nếu trận đấu được tổ chức tại Bukit Jalil.

Việc tăng vé nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên trang Instagram của FAM, với nhiều người hâm mộ cáo buộc FAM đã đánh mất tình cảm của người hâm mộ vào thời điểm Harimau Malaya đang cần sự ủng hộ của họ. Người dùng hafiyyan00 đặt câu hỏi: "Không phải tôi không có khả năng chi trả, nhưng 50 RM để xem một trận đấu ở Cheras cảm thấy quá đắt. Nếu tăng lên 35 RM thì vẫn ổn". Một người hâm mộ khác, izuanzikry, đã tổng kết sự thất vọng bằng cách viết: "Giá như xem ở Bukit Jalil vậy".

Một CĐV khác, zainal_abidin599,tin rằng việc duy trì giá vé ở vòng bảng có thể đã khuyến khích nhiều người hâm mộ đến sân hơn. "Đột nhiên giá lại tăng. Họ nên giữ nguyên giá từ các vòng đấu trước để nhiều người hâm mộ hơn đến cổ vũ cho Harimau Malaya".

Đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đội tuyển Malaysia ở vòng loại ASIAN Cup 2027 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Trận bán kết diễn ra sau sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Harimau Malaya tại vòng bảng, khiến quyết định tăng giá vé có khả năng sẽ vẫn là vấn đề gây tranh cãi trước trận đấu vào Chủ nhật tới. Theo các CĐV, sự ủng hộ từ khán đài sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế sân nhà trước Việt Nam.

Chính vì thế, người dùng Facebook Md Fz Zd thì cáo buộc FAM đã tăng giá sau khi chứng kiến khán giả đến sân đông đảo tại các trận đấu trước đó của Malaysia. "Lúc đầu, khi họ lo lắng về việc tẩy chay của Ultras Malaya, vé có giá 30 RM. Khi thấy người hâm mộ đến và sân vận động chật kín, họ chuyển sang chế độ kiếm tiền và tăng giá lên 50 RM”. Tài khoản này đặt ra giả thuyết.

Một người dùng Facebook khác, Abok Manok, gợi ý rằng việc tăng giá thậm chí có thể làm dấy lên những lời kêu gọi người hâm mộ ở nhà. "Có vẻ như sứ mệnh của Ultras Malaya để sân vận động trống lần này có thể trở thành hiện thực".

HỒ VIỆT