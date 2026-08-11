CLB Công an Hà Nội gây bất ngờ tại AFC Champions League Elite 2026-2027

Các nhà đương kim vô địch V-League đã gây bất ngờ ở trận tranh play-off AFC Champions League 2026-2027 qua việc giành chiến thắng 2-0 trước Adelaide United ngay trên sân khách để lấy suất vào vòng bảng của sân chơi danh giá này.

CAHN giành chiến thắng thuyết phục tại Aldelaide. Ảnh: CAHN FC

Đặt quyết tâm vượt qua trận tranh play-off để ghi tên vào vòng đấu chính thức của AFC Champions League Elite (ACLE), CLB Công an Hà Nội đã trang bị lực lượng hùng hậu. Ở đội hình xuất phát, HLV Polking chỉ sử dụng 1 cầu thủ trưởng thành từ trong nước là hậu vệ Đình Trọng, 10 cầu thủ còn lại đều trưởng thành từ môi trường bóng đá nước ngoài.

Thế nên dù vắng Quang Hải hay Đình Bắc, thực lực của CAHN vẫn rất đáng gờm khi HLV Polking đã vận dụng tối đa dàn ngoại binh có sẵn để thi thố cùng Adelaide United. Đội hình xuất phát của CAHN gồm: Nguyễn Filip, Stefan Mauk, Quang Vinh, Phạm Ba, David Henen, Đình Trọng, Adou Minh, Damia Sabater, Alan, Brayan, Perea.

Cũng với đội hình gần như mới toanh so với V-League của CAHN mà đội chủ nhà khó để “bắt bài” và gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận trận đấu. Các pha tấn công của Adelaide United chủ yếu là bóng dài, bổng từ hai biên nên không gây khó khăn cho hàng phòng ngự CAHN tổ chức đánh chặn.

Sau hơn nửa thời gian hiệp đầu giữ an toàn tuyến phòng ngự, CAHN dần mở đội hình tấn công qua tốc độ của các ngoại binh trên hàng công. Tiền đạo Alan, Vua phá lưới V-League hai mùa liền có thêm sự hỗ trợ của hai chân sút chất lượng là Henen và Perea đã liên tục khuấy động hàng thủ đội chủ nhà. Phút 40, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ với bàn mở tỷ số 1-0 của Henen.

Ảnh: ASEANFOOTBALL

Diễn biến từ đầu hiệp hai là sự vất vả của hàng phòng ngự CAHN khi Adelaide Utd đẩy cao đội hình tấn công tấn công trong hiệp 2 để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép từ đội chủ nhà đã buộc CAHN lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự và thủ môn Nguyễn Filip đã nhiều phen trổ tài cứu thua cho khung thành đội nhà.

Phòng ngự chặt, các pha phản công của CAHN đầy sắc bén. Phút 64, đại diện của Việt Nam đã có bàn nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp giữa Perea và Henen được Perea kết thúc bằng cú sút sệt hiểm hóc. Thắng 2-0 chung cuộc, CAHN trở thành CLB Việt Nam đầu tiên tham dự vòng đấu bảng AFC Champions League Elite để từ khi giải này được nâng chất từ mùa bóng 2024-2025.

Tin liên quan Play-off AFC Champions League: Công an Hà Nội chờ gây bất ngờ trước Adelaide United

QUỐC CƯỜNG