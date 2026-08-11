HLV Phan Thanh Hùng qua đời

Tối 11-8, giới bóng đá đã bàng hoàng khi nhận tin cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Ông Phan Thanh Hùng được biết là bị ung thư thanh quản và trở bệnh nặng trong thời gian gần đây. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện đã được đưa về nhà, cuối cùng đã không qua khỏi vào tối 11-8, hưởng thọ 66 tuổi.

Từng thuộc vào lứa thế hệ vàng của bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng trong thập niên 1980 và được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự SKADA 1984. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện, làm HLV các đội Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Becamex Bình Dương, Quảng Ninh… Ông từng đứng trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2028 và sau đó làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam năm 2012. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, ông Hùng được bầu vào Hội đồng HLV quốc gia (nhiệm kỳ 2022-2026)

Vào khoảng giữa giai đoạn 2 mùa bóng 2025-2026, ông chia tay CLB SHB Đà Nẵng khi bệnh trở nặng. Được tin ông qua đời, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và học trò đã tiếc thương ông, chia sẻ lời chia buồn trên trang cá nhân.

Vào buổi tối cùng ngày, LĐBĐ Việt Nam gởi lời chia buồn đến HLV tài, đức vẹn toàn này. Trên trang chủ của LĐBĐ Việt Nam viết:

“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng thương tiếc và đau buồn khi nhận được tin ông Phan Thanh Hùng – Ủy viên Hội đồng HLV Bóng đá quốc gia, nguyên HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã từ trần tại quê nhà Đà Nẵng, hưởng thọ 66 tuổi.

Trong sự nghiệp bóng đá, HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, từ vai trò cầu thủ, HLV CLB đến HLV trưởng các Đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, ông từng là trợ lý trong hành trình ĐTQG Việt Nam đăng quang Giải vô địch Đông Nam Á 2008 và dẫn dắt ĐTQG, U23 Việt Nam năm 2012.

Sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng là mất mát lớn đối với gia đình, người thân và bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của ông Phan Thanh Hùng. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.

Xin kính cẩn tiễn biệt ông”.

LÊ ANH