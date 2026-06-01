Gieo Ước Mơ Bóng Đá đưa các em nhỏ đến với thần tượng

Dự án Gieo Ước Mơ Bóng Đá mang bóng đá, thầy dạy - HLV, khung thành, bóng và cả đồng phục thi đấu đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và vùng cao có điều kiện vật chất khó khăn - của cô gái trẻ Trúc Phương cùng các cộng sự đã bước qua mùa giải thứ 6 đầy bền bỉ. Và cuối tuần này, GUMBĐ sẽ lại đưa các em nhỏ đến với những thần tượng bóng đá của mình...

Chương trình mang các em nhỏ từ Hà Giang đến Hà Nội dự khán V-League của GUMBĐ hồi năm 2024

GUMBĐ là Dự án thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng cực kỳ tâm huyết của cô gái trẻ nhỏ nhắn nhưng mà luôn tràn đầy năng lượng Trúc Phương. Nhờ có Trúc Phương, trẻ em nhiều vùng sâu, vùng xa và vùng cao như Hà Giang, Sơn La, Đắk Nông... được đến lớp tập và chơi bóng, có giày để xỏ, quần áo để mặc, có bóng và khung thành để sút vào.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, biết rằng các bạn nhỏ mê bóng đá vẫn luôn hướng về những thần tượng đội tuyển, cầu thủ nổi tiếng V-League, muốn được diện kiến những người hùng ngoài đời thực bằng xương bằng thịt, Trúc Phương và GUMBĐ đã có tổ chức chương trình đưa các em đến gặp thần tượng của mình.

Chương trình đầu tiên diễn ra hồi năm 2024, khi Trúc Phương kết hợp cùng Ngôi sao tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc đưa 22 em nhỏ tiêu biểu từ Hà Giang về Thủ đô Hà Nội. Ở đây các em đã được gặp gỡ, bắt tay, tặng tranh và nắm tay diễu hành từ đường hầm ra sân Hàng Đẫy với các cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Văn Thanh.

Thời điểm đó, Trúc Phương đã chia sẻ: “Khoảnh khắc các em nhỏ được nắm tay các cầu thủ thần tượng khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Lúc đó, tôi vẫn không dám tin là mình đã giúp các em thực hiện được những ước mơ to lớn của mình”.

Có lần đầu thì giờ đây cũng sẽ có lần thứ 2, cuối tuần này, Trúc Phương và GUMBĐ lại đứng ra tổ chức đưa các em nhỏ, lần này ở Sơn La, đến với Thủ đô Hà Nội và tham dự trận đấu giữa Hà Nội FC và CATPHCM thuộc khuôn khổ Vòng 26 của V-League 2025-2026. Rõ ràng là, GUMBĐ đang cố gắng kéo gần khoảng cách giữa các em và bóng đá đỉnh cao.

Trúc Phương hào hứng cho biết: “Lần đầu tiên ở trong đời các em nhỏ sống tại Ngọc Chiến, Sơn La sẽ đến với Thủ đô. Không những vậy còn được gặp những cầu thủ bóng đá mà đó giờ các em chỉ được nghe kể và thấy trên chiếc tivi nhỏ xíu”.

“Thật ra là trên tivi cũng ít thấy vì 3 em nhỏ (chụp riêng) đang sống ở bản Nậm Nghiệp, là bản cao nhất Việt Nam. Lần gần đây nhất, Phương tới thăm cả bản thì vẫn chưa có nhà nào có tivi, điện và sóng điện thoại cực kì kém”.

Không chỉ được giao lưu với các thần tượng V-League, trước đó một ngày, các em nhỏ của GUMBĐ sẽ được Vietfootball tiếp đón và tham gia trải nghiệm bầu không khí sôi động của Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia 2026 - Khu vực Hà Nội (HPL). Chắc chắn, chuyến hành trình phía trước là ký ức không thể nào quên của 22 em nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, chi phí di chuyển và chỗ ở đã được GUMBĐ sắp xếp xong cho các em. Về các bữa ăn thì vẫn chưa có đủ tài trợ nên Trúc Phương và GUMBĐ vẫn cần chung tay hỗ trợ thêm một chút xíu tại Số tài khoản 4 số lập riêng cho Quỹ là 0807 (MB BANK).

Dự kiến, đoàn sẽ có tổng 6 bữa ăn ở Hà Nội (trong 2 ngày cuối tuần). Mỗi suất 50 ngàn x 22 em, vị chi tổng một bữa ăn là 1 triệu 100 ngàn. GUMBĐ hy vọng sẽ tìm ra được 6 vị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho các em trong 6 bữa ăn này!

22 em nhỏ ở Sơn La

Các em ở xã Nậm Nghiệp

GUMBĐ mang áo đấu đến cho các em

ĐỖ HOÀNG