U17 Việt Nam và hành trang quý cho World Cup

Hành trình đầy cảm xúc của thầy trò HLV Cristiano Roland tại VCK U17 châu Á 2026 đã khép lại. Trận thua 0-3 trước Australia ở tứ kết là một cái kết không như mong đợi với những người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng nhìn từ lăng kính của giải đấu đẳng cấp châu lục, đó lại là một “cú rơi” hợp lý và cần thiết, đưa đôi chân các cầu thủ trẻ trở lại mặt đất.

Ảnh: VFF

Một thất bại đáng giá

Trước hết, phải khẳng định rằng U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Đó là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản vào công tác đào tạo trẻ, cho tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ trước những đối thủ Tây Á mà trước đây chúng ta chưa từng thắng như UAE, Yemen.

Tuy nhiên, bước vào vòng đấu loại trực tiếp, đối thủ Australia đã cho thấy một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đội bóng xứ chuột túi đã rút ra những bài học xương máu từ thất bại 1-2 trước chính U17 Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á hồi tháng 4. Họ thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát, bổ sung những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như thủ môn Charlie Wilson-Papps (Brighton) và đặc biệt là khắc chế hoàn toàn nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực – linh hồn trong lối chơi của Việt Nam.

Kết quả là một thất bại khá đậm với tỷ số 0-3. Nhưng điều quan trọng không nằm ở tỷ số, mà ở cách U17 Việt Nam thua. Hàng thủ lộ rõ những điểm yếu cố hữu về thể hình, khả năng tranh chấp tay đôi và xử lý các tình huống bóng bổng. Cả ba bàn thua đến từ những pha bóng mà cầu thủ Australia áp đảo hoàn toàn về thể lực: một pha vô-lê trong vòng cấm sau ném biên, một pha dứt điểm sau khi vượt qua hậu vệ nhờ thể hình, và một pha bật tường đơn giản nhưng hiệu quả.

Chính trận thua ấy, cùng với thất bại 1-4 trước Hàn Quốc ở vòng bảng, đã giúp U17 Việt Nam có “cú đúp” mà không phải đội bóng trẻ nào cũng có được: vừa giành vé dự World Cup, vừa nhận những bài học nhớ đời về đẳng cấp và khoảng cách trình độ với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Cả hai điều đó đều vô giá. Tấm vé đến Qatar vào tháng 11 tới là phần thưởng cho những gì đã đầu tư, nhưng những trận thua “vỡ mặt” mới là hành trang quý giá nhất cho tương lai, chỉ rõ những gì chúng ta cần phải tiếp tục làm. Ở lứa tuổi 17, khi các cầu thủ dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tâng bốc trên mạng xã hội, một cú “va” thực tế là liều thuốc giúp họ tỉnh táo.

Thách thức trước thềm World Cup và niềm tin từ những con số

Tấm vé World Cup là đích đến, nhưng cũng là điểm xuất phát của một bài toán khó hơn: làm thế nào để U17 Việt Nam không chỉ có mặt ở World Cup, mà đến đó với tư thế tốt nhất có thể?

Không có đáp án đơn giản. Các đội bóng trẻ phát triển không theo lịch trình cố định – có quá nhiều biến số ở lứa tuổi này. Nhưng có một điều chắc chắn: để tiến bộ thật sự, các cầu thủ cần được thi đấu ở đẳng cấp cao, cần những trận đấu khó, thậm chí những trận thua nặng hơn để học cách kiểm soát bản thân và kiểm soát trận đấu. Đó là việc của VFF và ban huấn luyện trong những tháng tới: tạo ra môi trường cạnh tranh đúng nghĩa, tìm đối thủ xứng tầm, và giúp từng cầu thủ hiểu rõ họ cần cải thiện điều gì.

Điểm đáng mừng là U17 Việt Nam không hề “thua về thế trận” ở thất bại trước Australia. Họ cầm bóng 53%, tung ra 15 pha dứt điểm (5 lần trúng đích) – những con số ngang ngửa Australia. Các cầu thủ vẫn tạo ra được những cơ hội đối mặt với thủ môn, nhưng sự non nớt trong khâu dứt điểm cùng hàng thủ thiếu tập trung đã khiến nỗ lực không thành hiện thực.

Điều đó cho thấy nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề thua kém. Vấn đề nằm ở kinh nghiệm, bản lĩnh và sự lì lợm – những thứ chỉ có thể được rèn giũa qua thời gian và các trận đấu đỉnh cao. HLV Cristiano Roland hiểu điều đó. Ông thẳng thắn nói với các cầu thủ: "Tôi muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn".

U17 World Cup tại Qatar vào tháng 11 tới sẽ là một sân chơi hoàn toàn khác. Những đối thủ mà thầy trò HLV Roland sắp phải đối mặt có trình độ cao hơn Australia rất nhiều. Nhưng như HLV Roland đã nói sau trận thua Australia, hành trang của U17 Việt Nam là niềm tự hào: “Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi!”

HỒ VIỆT