Khai mạc Hội thảo FIFA phats hiện tài năng bóng đá tại TPHCM

Đông đảo HLV các CLB nam và nữ tham dự buổi hội thảo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ sự có mặt của các HLV có tiếng tăm, giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam như HLV Hoàng Anh Tuấn – người từng đưa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, HLV Phan Bá Hùng, Đoàn Minh Xương, HLV Lưu Ngọc Mai, Đoàn Thị Kim Hồng… cho thấy tầm quan trọng của lớp học. Phó chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ niềm vui khi lần đầu tập huấn có nhiều chuyên gia, HLV kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam tham dự.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ bóng đá Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong những năm qua ở sân chơi châu lục, điển hình như có đến 8 đội giành vé dự VCK châu Á trong năm 2025; U17 Việt Nam đã giành vé dự U17 World Cup 2026 ở VCK U17 châu Á 2026; và hiện tại, dù không tập hợp được lực lượng tốt nhất nhưng U19 Việt Nam cũng đã thắng 2 trận ở U19 Đông Nam Á 2026 và chỉ cần hòa U19 Indonesia là lọt vào bán kết. Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh những thành công ấy của bóng đá Việt Nam đầu tiên và quan trọng nhất là đến từ công tác đào tạo trẻ.

Phó chủ tịch VFF phát biểu tại buổi khai mạc

Chìa khóa then chốt là phát triển bóng đá trẻ. Việt Nam có nhiều cầu thủ tiềm năng. Theo Phó chủ tịch VFF thì trách nhiệm của người làm đào tạo trẻ là phát hiện nên đánh giá cao chương trình này của FIFA. Đây là công cụ và kim chỉ nam giúp chuẩn hóa quá trình, loại bỏ các định kiến chủ quan để nhận diện chuẩn xác năng lực hiện tại của một cầu thủ khi còn nhỏ.

Sau Hội thảo ở Hà Nội, VFF đã ghi nhận được một số vấn đề để có thể tổ chức hội thảo ở khu vực phía Nam hiệu quả hơn. Về tinh thần cầu thị và tiếp thu kiến thức: học viên phải tiên phong thay đổi tư duy, chủ động nghiên cứu các mô hình để áp dụng một cách sáng tạo; Về trách nhiệm đối với tương lai bóng đá nước nhà: các HLV là mắt xích đầu tiên để quyết định chất lượng đầu vào nên một quyết định tuyển chọn đúng sẽ mang lại một ngôi sao tương lai cho đất nước; Về tính lan tỏa: các HLV phải lan tỏa mạnh mẽ, đồng bộ hóa tại đơn vị sau khi tiếp thu những kiến thức, phương pháp luận từ FIFA TDS (Chương trình phát triển tài năng của FIFA).

Chuyên gia FIFA Eric Abrams kỳ vọng sẽ xây dựng được những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ chất lượng cao, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, chuyên gia Eric Abrams đã bày tỏ lời cảm ơn khi VFF tổ chức Hội thảo tại Hà Nội và TPHCM, qua đó, giúp cho các học viên thuận tiện trong di chuyển. Chuyên gia FIFA mong chờ được những điều thú vị trong 2 ngày rưỡi làm việc của Hội thảo.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, bóng đá trẻ đã được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, đạt được thành tích nhưng so với đào tạo trẻ thế giới, bóng đá trẻ Việt Nam còn hạn chế. Đó là việc phát hiện cầu thủ trẻ chưa được phủ khắp, chủ yếu ở phía Bắc. Phía Nam còn hạn chế nên ảnh hưởng đến phát hiện tài năng của Việt Nam. Từ đánh giá ấy, ông Đoàn Minh Xương cho rằng việc tổ chức Hội thảo ở TP.HCM là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả cho bóng đá phía Nam. Ông Xương hy vọng qua khóa này, các HLV được cung cấp kiến thức mới nhất, áp dụng khi trở về cơ sở để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ.

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LÊ ANH