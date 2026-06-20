VFF tìm kiếm tài năng trẻ của bóng đá nữ

Các cầu thủ trẻ nữ sẵn sàng cho đợt kiểm tra tuyển chọn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, những thành tích đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua là nền tảng để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Vì vậy, công tác phát hiện, đào tạo tài năng trẻ luôn được VFF xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình tuyển sinh nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tài năng FIFA có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các cầu thủ nữ trẻ giàu tiềm năng trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường đào tạo bài bản, hiện đại và có định hướng phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, các câu lạc bộ và đông đảo cầu thủ trẻ trên cả nước. VFF tin tưởng rằng từ chương trình này sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng, đóng góp cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai. Đồng thời, ông động viên các cầu thủ nỗ lực thể hiện khả năng, nuôi dưỡng niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Thay mặt Ban huấn luyện, HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ VFF, ông Okiyama Masahiko gửi lời cảm ơn tới đến, VFF, các câu lạc bộ và các trung tâm bóng đá cộng đồng tại địa phương đã đồng hành, hỗ trợ chương trình. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định sứ mệnh của Ban huấn luyện không chỉ là tìm kiếm những cầu thủ có kỹ thuật tốt mà còn phát hiện tiềm năng phát triển của từng em, khích lệ các cầu thủ theo đuổi ước mơ và từng bước trưởng thành trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Các cầu thủ được kiểm tra y tế trước khi tiến hành thi tuyển sinh

Trước đó, chiều 18-6, các thí sinh và phụ huynh đã tập trung tại trụ sở VFF để hoàn tất thủ tục, tham dự buổi họp phổ biến quy chế và nội dung của vòng tuyển sinh thứ hai. Trong ngày khai mạc 19-6, các cầu thủ tiến hành xét nghiệm máu, khám sức khỏe lâm sàng và các hạng mục kiểm tra chuyên sâu.

Theo kế hoạch, ngày 20-6, các thí sinh sẽ tham gia kiểm tra năng lực vận động, các trò chơi kỹ thuật và thi đấu đối kháng 8×8. Sang ngày 21-6, Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá thông qua các trận đấu đối kháng và phỏng vấn trực tiếp từng cầu thủ trước khi khép lại chương trình vào chiều cùng ngày.

Chương trình tuyển sinh, phát hiện tài năng bóng đá nữ lứa tuổi 2013–2014 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình Phát triển Tài năng FIFA tại Việt Nam, góp phần mở rộng nguồn lực kế cận, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

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