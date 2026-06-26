Tài Lộc nói gì về Xuân Son và Hoàng Hên?

Đội tuyển Việt Nam đã bước sang ngày thứ 3 của đợt chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, những cầu thủ bị quá tải, chấn thương nhẹ đang có quá trình phục hồi tốt để chờ ngày tập luyện cùng toàn đội. Tân binh Nguyễn Tài Lộc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tài Lộc hào hứng trong lần đầu tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

“Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời nên tôi đang vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào từng ngày để cố gắng nỗ lực hết sức mình”, Nguyễn Tài Lộc chia sẻ.

Tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Ninh Bình cho biết anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển nhờ từng có cơ hội thi đấu cùng nhiều đồng đội ở cấp câu lạc bộ. “Đội tuyển là một tập thể rất đoàn kết. Tôi đã từng thi đấu cùng nhiều cầu thủ ở đây nên việc thích nghi diễn ra khá dễ dàng. Bây giờ tôi chỉ tập trung tập luyện và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển”.

Ba chân sút nhập tịch của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này, Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

Nguyễn Tài Lộc cũng chia sẻ sự có mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên giúp anh có thêm sự tự tin trong lần đầu hội quân. “Tôi đã biết Son và Hên từ lâu. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau về đội tuyển quốc gia nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển đạt kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về lực lượng hiện tại của đội tuyển, Nguyễn Tài Lộc cho rằng đây là tập thể có chất lượng chuyên môn cao với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ triển vọng. “Đội tuyển rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Tôi từng thi đấu cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh và nhiều đồng đội khác nên việc hòa nhập diễn ra thuận lợi hơn”, Tài Lộc nói.

Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), sinh năm 1994 tại Brazil. Anh từng thi đấu cho các đội CLB Sài Gòn FC, Hà Nội FC, TC Viettel, Công An Hà Nội, Hà Tĩnh và hiện là Ninh Bình, anh đã chính thức trở thành công dân Việt Nam và lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Tin liên quan Quang Hải nói gì về những ngôi sao tại World Cup 2026?

ĐOÀN NHẬT