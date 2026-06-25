Quang Hải nói gì về những ngôi sao tại World Cup 2026?

Đội tuyển Việt Nam đang có giai đoạn tập trung đầy thú vị khi trong mủa World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, và những hiện tại ngày hội bóng đá thế giới đang đến cao trào với cuộc tranh đua của các đội tuyển, cá nhân.

Thời tiết nắng nóng 40 độ là trở ngại lớn cho đội tuyển trong những ngày đầu tập trung. Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Do chênh lệch múi giờ nên những trận đấu vào giấc khuya, các cầu thủ chọn phương án… ngủ, để sáng hôm sau xem lại highlight. Riêng những trận đá buổi sáng thì không bỏ sót, vừa hồi hộp theo dõi và cũng học kinh nghiệm xử lý của các đồng nghiệp ở đẳng cấp thế giới.

Quả bóng Đồng Việt Nam 2025 Nguyễn Quang Hải cho biết rất ấn tượng với những màn trình diễn đỉnh cao của các siêu sao thế giới như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Đó là những nhân vật mà giới cầu thủ Việt Nam phải học hỏi về nghị lực, tính chuyên nghiệp và sự phấn đấu không ngừng.

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"Chúng tôi vẫn dành thời gian để ngồi xem với nhau vào buổi sáng, ở những trận đấu ở giờ phù hợp. Còn những trận đấu muộn thì anh em phải xem lại highlight thôi. Với Ronaldo hay Messi, mỗi người có một thần tượng riêng. Chúng tôi có những bàn luận rất vui vẻ", Quang Hải chia sẻ.

Trở lại với chương trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bước sang ngày tập luyện thứ hai với không khí nghiêm túc để hướng đến ASEAN Cup 2026. Quang Hải cho biết: “Các bạn đều là những cầu thủ rất chuyên nghiệp và anh em không có gì lạ lẫm với nhau. Trong các sinh hoạt chung hay những lúc đi cà phê, bầu không khí rất thoải mái. Tất nhiên mỗi cá nhân đều có những áp lực riêng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia”.

Thành Chung và Văn Khang còn tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Ở đội tuyển Việt Nam lần này, Quang Hải sẽ có bạn diễn mới và cũng đang đạt phong độ tốt là Ngô Đăng Khoa. Tiếc là tiền vệ này còn chấn thương nhẹ nên chưa thể ra sân tập ở hai buổi gần đây, Quang Hải nói: “Sau mùa giải kéo dài khốc liệt trên nhiều mặt trận, việc một số cầu thủ gặp chấn thương nhẹ và cần thời gian hồi phục là điều hoàn toàn bình thường. Chắc chắn trong vài buổi tập tới, đội tuyển sẽ đón chào sự trở lại đầy đủ cầu thủ".

QUỐC CƯỜNG