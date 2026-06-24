Le Giang Patrick hạnh phúc khi khoác áo đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, HLV Kim Sang-sik đã có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch đang có phong độ tốt để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngoài bộ ba tay săn bàn nhập tịch Xuân Son – Hoàng Hên – Tài Lộc, trong khung thành đội tuyển Việt Nam đang có 3 thủ môn đạt phong độ cao.

Có Văn Lâm, Trung Kiên và Le Giang Patrick, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn an tâm trong việc kiếm người trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngoài Văn Lâm và Trung Kiên, đợt này đội tuyển đón thêm tân binh Le Giang Patrick. Đáng lý thủ môn này đã xuất hiện ở lần tập trung gần đây, nhưng do cần hoàn thiện thêm một số thủ tục nên đến đợt này anh mới xuất hiện cùng đội tuyển Việt Nam.

Trả lời truyền thông trước buổi tập, thủ môn Le Giang Patrik không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

“Thực sự tôi rất vui và tự hào. Sau hơn ba năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã có mặt ở đây. Tôi muốn cảm ơn CLB Công an TPHCM, LĐBĐ Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Đây là một khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với tôi”, Le Giang Patrik chia sẻ.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia cũng cho biết anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng đội và Ban huấn luyện ngay từ ngày đầu hội quân. “Không khí ở đội tuyển rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt trong thời gian tới để hướng tới ASEAN Cup 2026”, Le Giang Patrik nói.

Về mục tiêu cá nhân, thủ môn 33 tuổi khẳng định bằng tiếng Việt khá lưu loát và rành mạch: “Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Việt Nam. Đó là mục tiêu của tôi!”.

QUỐC CƯỜNG