Đội tuyển Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup

Chiều 23-6, đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện buổi đầu tiên nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Vào buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gồn Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú có buổi gặp gỡ và động viên toàn đội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bắt tay chào mừng các tuyển thủ.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn chào mừng các tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gồm Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, ông Trần Quốc Tuấn cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn của đội tuyển, trong đó có VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia và các chiến dịch vòng loại World Cup trong tương lai. Chủ tịch VFF đánh giá cao vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng các nhân tố mới sẽ mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Tuấn dặn dò các cầu thủ tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cảm ơn sự quan tâm, động viên và những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VFF dành cho đội tuyển. Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẽ nỗ lực tập luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23-6 đến 1-7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Sau khi về nước, đội còn thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG