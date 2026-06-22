HLV Kim Sang-sik có tân trợ lý đồng hương

Ngày 22-6, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026 với thành phần 28 cầu thủ. Tại buổi hội quân, HLV Kim Sang-sik đã ra mắt “phó tướng” mới.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho 2 giải thuộc khu vực Đông Nam Á liên tiếp trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam chào đón HLV Kim Do Heon trong vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik, thay thế vị trí mà HLV Lee Jung Soo để lại. Trước đó vào tháng 4-2026, trợ lý Lee Jung Soo đã chia tay đội tuyển Việt Nam để sang Thái Lan.

Ông Kim Do Heon từng thi đấu trong màu áo CLB West Brom tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2008-2009 và có 25 lần ra sân. Ở K.League, ông Kim từng chơi khoác áo Suwon FC, Seongnam FC hay Police FC và có 4 mùa giải liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu. Ở cấp độ đội HLV Kim Do Heon có 62 lần ra sân và ghi 12 bàn thắng cho đội tuyển Hàn Quốc.

Xuân Son được giới truyền thông quan tâm trong ngày hội quân

CLB đầu tiên mà ông tham gia ở thành phần Ban huấn luyện là CLB Chengdu Rongcheng (Trung Quốc) vào năm 2019. Năm 2023, HLV Kim Do Heon đảm nhận vai trò HLV trưởng tạm quyền tại Jeonbuk Hyundai Motors. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng này có 6 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, qua đó thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Từ thành tích trên, năm 2024 ông chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB này.

Tân binh ở đội tuyển Việt Nam lần này, Nguyễn Tài Lộc từ CLB Ninh Bình

Đội tuyển Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi có chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Hàn Quốc. Trong thời gian ở Hàn Quốc, đội sẽ thi đấu giao hữu 3 trận trước khi về nước khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng trận giao hữu cùng đội tuyển Myanmar vào ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên.

Theo lịch thi đấu ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24-7 trên sân khách. Sau đó lần lượt gặp Singapore (31-7, sân nhà), Indonesia (3-8, sân khách) và Campuchia (7-8, sân nhà).

Danh sách đội tuyển Việt Nam Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Patrik Le Giang (CA TPHCM) Hậu vệ (11): Phan Tuấn Tài (TC Viettel ), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội) , Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình), Đoàn Văn Hậu (CAHN), Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Đinh Quang Kiệt (HAGL) Tiền vệ (9): Khuất Văn Khang (TC Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Lê Phạm Thành Long (CAHN), Lê Văn Đô (CAHN), Nguyễn Quang Hải (CAHN), Ngô Đăng Khoa (CA TPHCM), Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình) Tiền đạo (5): Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).

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