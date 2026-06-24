Đại diện FIFA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng VFF phát triển bóng đá phong trào

Sáng 24-6, trong khuôn khổ chương trình “Hội thảo FIFA phân tích môi trường Bóng đá phong trào nghiệp dư”, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra buổi làm việc giữa các chuyên gia của FIFA và lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của VFF.

Đại diện FIFA chia sẻ tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía FIFA có ông Aris Caslib và ông Chokey Nima. Về phía VFF có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký, ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật, ông Nguyễn Hoàng Phương – Ủy viên Ban Bóng đá phong trào, Trưởng dự án FFAV, cùng đại diện các phòng chức năng gồm: Phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên, Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật, Trọng tài và Tổ chức thi đấu.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia FIFA đã trình bày báo cáo phân tích về môi trường bóng đá phong trào nghiệp dư tại Việt Nam, đồng thời trao đổi, thảo luận với các đơn vị chuyên môn của VFF về những nội dung liên quan đến mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư trong thời gian tới.

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Các nội dung thảo luận tập trung vào việc đánh giá thực trạng, rà soát chiến lược phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư hiện nay; xác định các cơ hội, thách thức; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cơ hội tham gia bóng đá cho mọi đối tượng trong cộng đồng.

Đại diện FIFA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ VFF trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chiến lược phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

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